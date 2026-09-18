Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Тревожна статистика за Левски в Лига Европа

Тревожна статистика за Левски в Лига Европа

  • 18 сеп 2026 | 10:53
  • 398
  • 0

Левски започна участието си в основната фаза на Лига Европа с изключително негативна статистика. „Сините“ допуснаха минимална домакинска загуба с 0:1 от австрийския Залцбург, но по-тревожна се оказа офанзивната безпомощност на тима.

Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски
Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски

Според официалната статистика, Левски е единственият отбор от всички участници в турнира, който не е успял да отправи нито един точен удар към противниковата врата. За сравнение, австрийският съперник е отправил цели 7 точни изстрела по посока на вратата, пазена от Светослав Вуцов.

Негативната статистика не остана незабелязана. Тя беше коментирана веднага след мача от треньора на гостите Дани Рьол. Най-близо до яловото представяне на „сините“ се доближи Динамо Загреб. В своя мач срещу Апоел Беер Шева, завършил при нулево равенство, хърватският тим успя да отправи само един точен удар към вратата на съперника.

27 Левски 0:1 РБ Залцбург I

Всички мачове от първия кръг в Лига Европа:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Исландия плаши България с играчи от всички топ 5 първенства

Исландия плаши България с играчи от всички топ 5 първенства

  • 18 сеп 2026 | 09:45
  • 2267
  • 3
Димитър Трендафилов: Опасни са

Димитър Трендафилов: Опасни са

  • 18 сеп 2026 | 09:32
  • 341
  • 0
Живко Бояджиев: Да видим футбол

Живко Бояджиев: Да видим футбол

  • 18 сеп 2026 | 09:29
  • 282
  • 0
Веселин Василев: Поредно тежко изпитание

Веселин Василев: Поредно тежко изпитание

  • 18 сеп 2026 | 09:26
  • 257
  • 0
Николай Кателиев за мача с Доростол

Николай Кателиев за мача с Доростол

  • 18 сеп 2026 | 09:24
  • 285
  • 0
Симеон Митев: От най-подготвените са

Симеон Митев: От най-подготвените са

  • 18 сеп 2026 | 09:22
  • 289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 9512
  • 14
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 2885
  • 0
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 175233
  • 887
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
  • 4527
  • 3
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 3418
  • 4
Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Везенков и компания започват днес лова на трофеи

  • 18 сеп 2026 | 07:45
  • 3073
  • 1