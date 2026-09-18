Тревожна статистика за Левски в Лига Европа

Левски започна участието си в основната фаза на Лига Европа с изключително негативна статистика. „Сините“ допуснаха минимална домакинска загуба с 0:1 от австрийския Залцбург, но по-тревожна се оказа офанзивната безпомощност на тима.
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Според официалната статистика, Левски е единственият отбор от всички участници в турнира, който не е успял да отправи нито един точен удар към противниковата врата. За сравнение, австрийският съперник е отправил цели 7 точни изстрела по посока на вратата, пазена от Светослав Вуцов.
Негативната статистика не остана незабелязана. Тя беше коментирана веднага след мача от треньора на гостите Дани Рьол. Най-близо до яловото представяне на „сините“ се доближи Динамо Загреб. В своя мач срещу Апоел Беер Шева, завършил при нулево равенство, хърватският тим успя да отправи само един точен удар към вратата на съперника.
Всички мачове от първия кръг в Лига Европа:
Арарат-Армения – Спарта Прага 1:4 (точни удари във вратата 2:7)
Байер Леверкузен – Целе 2:0 (точни удари във вратата 7:3)
Олимпиакос – Ягелония 2:1 (точни удари във вратата 6:3)
Съндърланд – АЗ Алкмаар 1:0 (точни удари във вратата 4:2)
Апоел Беер Шева – Динамо Загреб 0:0 (точни удари във вратата 3:1)
Реал Сосиедад – Борнемут 1:2 (точни удари във вратата 5:3)
Виктория Пилзен – Юнион Сен Жилоа 0:3 (точни удари във вратата 4:13)
Селтик – Ференцварош 1:3 (точни удари във вратата 4:5)
Кристъл Палас – Лех Познан 4:0 (точни удари във вратата 6:6)
Бешикташ – Олимпик Марсилия 4:1 (точни удари във вратата 7:3)
Лилестрьом – Торензе 1:2 (точни удари във вратата 5:3)