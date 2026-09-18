Тревожна статистика за Левски в Лига Европа

Левски започна участието си в основната фаза на Лига Европа с изключително негативна статистика. „Сините“ допуснаха минимална домакинска загуба с 0:1 от австрийския Залцбург, но по-тревожна се оказа офанзивната безпомощност на тима.

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Според официалната статистика, Левски е единственият отбор от всички участници в турнира, който не е успял да отправи нито един точен удар към противниковата врата. За сравнение, австрийският съперник е отправил цели 7 точни изстрела по посока на вратата, пазена от Светослав Вуцов.

Негативната статистика не остана незабелязана. Тя беше коментирана веднага след мача от треньора на гостите Дани Рьол. Най-близо до яловото представяне на „сините“ се доближи Динамо Загреб. В своя мач срещу Апоел Беер Шева, завършил при нулево равенство, хърватският тим успя да отправи само един точен удар към вратата на съперника.

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