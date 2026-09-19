Левски обяви, че излиза в кратка почивка

Представителният отбор на ПФК Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември.
Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си
Програмата на „сините“ за следващите двубои е следната:
11 октомври (неделя) от 17:30 часа
┗ ➤ XI кръг
┗ ➤ Черно море - Левски
15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа
┗ ➤ UEL MD2
17-20 октомври
┗ ➤ 1/16-финал Купа на България
┗ ➤ жребий на 23.09
22 октомври (четвъртък) от 22:00 часа
┗ ➤ UEL MD3
27 октомври (вторник) от 19:30 часа
┗ ➤ XII кръг
31 октомври (събота) от 17:30 часа
┗ ➤ XIV кръг
5 ноември (четвъртък) от 19:45 часа
┗ ➤ UEL MD4
8 ноември (неделя) от 17:00 часа
┗ ➤ XIII кръг