Левски обяви, че излиза в кратка почивка

Представителният отбор на ПФК Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември.

Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

Програмата на „сините“ за следващите двубои е следната:

11 октомври (неделя) от 17:30 часа

┗ ➤ XI кръг

┗ ➤ Черно море - Левски

15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа

┗ ➤ UEL MD2

┗ ➤ НЕК - Левски

17-20 октомври

┗ ➤ 1/16-финал Купа на България

┗ ➤ жребий на 23.09

22 октомври (четвъртък) от 22:00 часа

┗ ➤ UEL MD3

┗ ➤ Виктория - Левски

27 октомври (вторник) от 19:30 часа

┗ ➤ XII кръг

┗ ➤ Арда - Левски

31 октомври (събота) от 17:30 часа

┗ ➤ XIV кръг

┗ ➤ Дунав - Левски

5 ноември (четвъртък) от 19:45 часа

┗ ➤ UEL MD4

┗ ➤ Левски - Ягелония

8 ноември (неделя) от 17:00 часа

┗ ➤ XIII кръг

┗ ➤ Левски - ЦСКА

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