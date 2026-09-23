Барселона се завръща на "Монтжуик" за началото на следващия сезон

Барселона ще се завърне на „Монтжуик“ в началото на сезон 2027/28, тъй като клубът цели да завърши реконструкцията на своя стадион „Камп Ноу“ и да монтира нов покрив. „Блаугранас“ вече прекараха известно време на Олимпийския стадион през последните сезони и според информация на ESPN ще започнат кампанията през 2027/28 отново на „Монтжуик“.

В материала се добавя, че Барселона може да изиграе цялата първа половина от сезона далеч от дома, като завръщането на емблематичния „Камп Ноу“ е планирано за януари 2028 г.

Очаква се капацитетът на стадиона да бъде увеличен до около 95 000 места, когато отборът се завърне, а след пълното приключване на строителните дейности той ще достигне финалните 105 000.

В Барселона се надяват работата да приключи в срок, особено след като първоначалните етапи на реконструкцията претърпяха забавяния, което в крайна сметка наложи отборът да прекара повече време на „Монтжуик“ от предвиденото.

Вече е потвърдено, че „Камп Ноу“ ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 г., а президентът Жоан Лапорта се надява стадионът да приеме и финала на Световното първенство по футбол през 2030 г.

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