Анализът на Нико: Левски е на твърде дълъг мост до Лига Европа

Левски загуби с 0:1 от РБ Залцбург в първия си мач от основната схема на Лига Европа.

Левски - Залцбург е девети по посещаемост в Лига Европа

“Резултатът е минимален, но проблемите, които „сините“ показаха, не са. Най-същественият от тях отново бе в преходът от атака към защита.

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Когато Левски има топката, отборът се опитва да контролира играта и да държи повече футболисти напред. Проблемът идва в момента, в който притежанието бъде загубено. Тогава разстоянието между Кристиян Димитров и Макун е прекалено голямо, а още по-голяма е дистанцията между централните защитници и атакуващите футболисти на Залцбург.

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Това е покана за контраатака. А срещу отбор като Залцбург подобно нещо няма как да не бъде наказано.

Другият момент е изнасянето на топката. Веласкес иска Светльо Вуцов да участва активно в изграждането и да вкарва топката през средата на терена. Целта е ясна – да бъде използвано численото преимущество, което треньорът търси в тази зона, и така Левски да излезе по-организирано от първата преса. Идеята е добра, но когато Вуцов не е уверен в този момент и допуска неточни подавания в опасна зона, рискът става прекалено голям.

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Тук отново стигаме до същия въпрос: какво се случва, когато Левски загуби топката?

Има го и проблемът по фланговете. Прословутото вече „следване“ или „препредаване“ между бек и крило отново не работи достатъчно добре. Именно от такава ситуация Залцбург намери пролука и стигна до единствения гол.

Не е необходимо Левски да променя философията си. Необходимо е да я изпълнява по-добре.

Да искаш да контролираш топката е едно. Да контролираш какво се случва след загубата ѝ е съвсем друго.

В Европа разликата между двете често е един гол.

А Левски все още има твърде дълъг мост до Лига Европа.”

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