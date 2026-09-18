Левски преподписа с млад нападател

Левски и нападателят Стивън Стоянчов подписаха нов договор до лятото на 2029 година. Юношата на клуба има до момента 9 мача и 1 гол със синия екип.

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Стоянчов дебютира за столичани на 14 юли 2026 година при победата с 4:0 на стадион "Георги Аспарухов" над Борац (Баня Лука), а на 22 август 2026 година вкара и първия си гол за Левски при победата над Спартак (Варна) с 6:0 на"Герена".

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"ПФК Левски благодари за професионалното отношение и пожелава на Стивън Стоянчов още много голове, победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

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