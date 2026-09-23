Наполи потвърди нова контузия на Ангиса

От Наполи официално съобщиха, че халфът Андре-Франк Замбо Ангиса отново ще бъде извън терените, след като е получил нова травма в адуктора веднага след завръщането си в игра.

Камерунският национал пропусна победата на Наполи с 1:0 над Болоня в Серия "А" и загубата с 0:1 от Арсенал в Шампионската лига по-рано този месец именно заради контузия в адуктора. Той се завърна на терена в последната минута на равенството 1:1 срещу Фиорентина през уикенда. За краткото време, в което беше на терена срещу „виолетовите“, Ангиса обаче е получил нова травма в същата област.

„Исках да пусна Ангиса, но се опасявам, че отново има мускулно разтежение“, потвърди треньорът Алегри на пресконференцията си след мача.

Във вторник от Наполи предоставиха официална информация, потвърждавайки, че Ангиса е преминал прегледи по-рано през деня. Тестовете са показали „лека травма на дългия адукторен мускул на дясното бедро“.

„Футболистът на „адзурите“ вече започна своя процес по рехабилитация“, се казва в изявлението на клуба.

За щастие на Наполи, Ангиса ще разполага с триседмична пауза за националните отбори, за да работи по възстановяването си. Първоначалните информации сочат, че той все още има шанс да играе в първия мач на клуба след прекъсването, който е срещу Фрозиноне на 10 октомври.

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Снимки: Gettyimages