Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи потвърди нова контузия на Ангиса

Наполи потвърди нова контузия на Ангиса

  • 23 сеп 2026 | 07:14
  • 427
  • 0

От Наполи официално съобщиха, че халфът Андре-Франк Замбо Ангиса отново ще бъде извън терените, след като е получил нова травма в адуктора веднага след завръщането си в игра.

Камерунският национал пропусна победата на Наполи с 1:0 над Болоня в Серия "А" и загубата с 0:1 от Арсенал в Шампионската лига по-рано този месец именно заради контузия в адуктора. Той се завърна на терена в последната минута на равенството 1:1 срещу Фиорентина през уикенда. За краткото време, в което беше на терена срещу „виолетовите“, Ангиса обаче е получил нова травма в същата област.

„Исках да пусна Ангиса, но се опасявам, че отново има мускулно разтежение“, потвърди треньорът Алегри на пресконференцията си след мача.

Във вторник от Наполи предоставиха официална информация, потвърждавайки, че Ангиса е преминал прегледи по-рано през деня. Тестовете са показали „лека травма на дългия адукторен мускул на дясното бедро“.

„Футболистът на „адзурите“ вече започна своя процес по рехабилитация“, се казва в изявлението на клуба.

За щастие на Наполи, Ангиса ще разполага с триседмична пауза за националните отбори, за да работи по възстановяването си. Първоначалните информации сочат, че той все още има шанс да играе в първия мач на клуба след прекъсването, който е срещу Фрозиноне на 10 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 4382
  • 4
Барселона се завръща на "Монтжуик" за началото на следващия сезон

Барселона се завръща на "Монтжуик" за началото на следващия сезон

  • 23 сеп 2026 | 07:36
  • 550
  • 0
Напрежение в Наполи: Алегри удрял стени след равенството с Фиорентина

Напрежение в Наполи: Алегри удрял стени след равенството с Фиорентина

  • 23 сеп 2026 | 06:46
  • 720
  • 0
Ювентус взима нов вратар до 24 часа

Ювентус взима нов вратар до 24 часа

  • 23 сеп 2026 | 05:58
  • 1263
  • 0
Стоунс успокои феновете: Лека травма, вече работя по завръщането си

Стоунс успокои феновете: Лека травма, вече работя по завръщането си

  • 23 сеп 2026 | 05:28
  • 1123
  • 0
Карлос Еспи: Не можех да кажа на приятелите си, че подписвам с Реал Мадрид

Карлос Еспи: Не можех да кажа на приятелите си, че подписвам с Реал Мадрид

  • 23 сеп 2026 | 05:01
  • 2151
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 4382
  • 4
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 12930
  • 41
Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

  • 22 сеп 2026 | 20:28
  • 32947
  • 42
Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

  • 22 сеп 2026 | 17:47
  • 16308
  • 7
Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 30675
  • 153
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 19020
  • 49