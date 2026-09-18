Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

Прекият собственик на Левски - “София Кепитъл”, съвсем скоро ще е с ново име. До няколко дни дружеството ще се казва “София Ентърпрайсис”.

За целта в началото на месеца собствениците на “сините” са провели извънредно общо събрание в Лондон, на което са взели и решението. На него са присъствали и двамата акционери на “София Кепитъл” - “Джемкорп Съб Холдингс” и “Джемкорп Емплоймънт Сървисис”.

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Първото е било представлявано от Атанас Бостанджиев, Фелипе Берлингер и Първолета Щерева, а второто - от Фелипе Берлингер и Матю Чери.

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Все още няма яснота защо собствениците на Левски прибягват до промяната, като възможните причини са доста - корпоративно преструктуриране, маркетингови и много други.

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