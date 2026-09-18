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  3. Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

  • 18 сеп 2026 | 16:08
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Прекият собственик на Левски - “София Кепитъл”, съвсем скоро ще е с ново име. До няколко дни дружеството ще се казва “София Ентърпрайсис”.

За целта в началото на месеца собствениците на “сините” са провели извънредно общо събрание в Лондон, на което са взели и решението. На него са присъствали и двамата акционери на “София Кепитъл” - “Джемкорп Съб Холдингс” и “Джемкорп Емплоймънт Сървисис”.

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора
Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Първото е било представлявано от Атанас Бостанджиев, Фелипе Берлингер и Първолета Щерева, а второто - от Фелипе Берлингер и Матю Чери.

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Все още няма яснота защо собствениците на Левски прибягват до промяната, като възможните причини са доста - корпоративно преструктуриране, маркетингови и много други.

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