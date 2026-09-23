Стоунс успокои феновете: Лека травма, вече работя по завръщането си

Джон Стоунс успокои привържениците на Интер, че мускулният проблем, който получи срещу Удинезе, е лек и очаква да се завърне в игра след паузата за националните отбори. Английският защитник публикува актуална информация в Инстаграм, след като бе принудително заменен в 61-ата минута на мача от четвъртия кръг.

„Получих лека контузия в последния мач, но вече работя, за да се върна след международната пауза!“, написа той.

Това са добри новини за Кристиан Киву. Англичанинът беше едно от най-значимите летни попълнения на Интер, привлечен, за да добави опит и лидерство в защитната линия, а шампионите са изправени пред натоварена програма след подновяването на клубния футбол.

Той пропусна съботното равенство 2:2 с Рома на „Олимпико“, където Интер отново трябваше да наваксва пасив от два гола – трети пореден мач в Серия А, в който това се случва. „Нерадзурите“ допускат голове рано и често, поради което Киву ще иска най-опитният му защитник да се върне възможно най-скоро.

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Снимки: Gettyimages