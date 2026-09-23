Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Напрежение в Наполи: Алегри удрял стени след равенството с Фиорентина

Напрежение в Наполи: Алегри удрял стени след равенството с Фиорентина

  • 23 сеп 2026 | 06:46
  • 719
  • 0

Според информации от Италия напрежението в Наполи отново започва да се покачва. Последните новини твърдят, че старши треньорът Масимилиано Алегри е изразил ясно недоволството си към играчите в гневна тирада след неделното равенство 1:1 срещу Фиорентина. Публикации в „Ла Република“ от вторник съобщават, че „меденият месец е приключил“ между Наполи и наскоро назначения им наставник Алегри.

Отборът регистрира най-лошия си старт в Серия "А" от десетилетие насам, спечелвайки едва седем точки от първите си пет мача в шампионата. Предполага се, че атмосферата зад кулисите става все по-напрегната и враждебна.

Сред твърденията в италианската преса се споменава за разрив в отношенията между Алегри и редица от по-опитните му играчи, включително Кевин Де Бройне, който изпитва трудности да оправдае очакванията след пристигането си със свободен трансфер миналото лято.

Според информациите от вторник, Алегри се е опитал да разведри обстановката и да намали натоварването по време на предсезонната подготовка, като е предложил на ключовите си футболисти по-лек физически режим. През последните седмици обаче той е започнал да показва повече „тоягата, отколкото моркова“.

Това става ясно от скорошен репортаж на „КалчоНаполи“, който твърди, че Алегри, разярен след „неприемливото“ представяне на своя отбор при равенството 1:1 с Фиорентина, е „удрял стени“ и е „крещял“ множество ругатни по адрес на играчите си в съблекалнята след последния съдийски сигнал.

Последната информация гласи, че Алегри е „заплашил“ своите футболисти, предупреждавайки, че „всичко“ трябва да се промени възможно най-бързо, тъй като не е видял необходимото ниво на глад и желание за победа в мачовете на най-високо ниво.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 4359
  • 4
Барселона се завръща на "Монтжуик" за началото на следващия сезон

Барселона се завръща на "Монтжуик" за началото на следващия сезон

  • 23 сеп 2026 | 07:36
  • 548
  • 0
Наполи потвърди нова контузия на Ангиса

Наполи потвърди нова контузия на Ангиса

  • 23 сеп 2026 | 07:14
  • 427
  • 0
Ювентус взима нов вратар до 24 часа

Ювентус взима нов вратар до 24 часа

  • 23 сеп 2026 | 05:58
  • 1263
  • 0
Стоунс успокои феновете: Лека травма, вече работя по завръщането си

Стоунс успокои феновете: Лека травма, вече работя по завръщането си

  • 23 сеп 2026 | 05:28
  • 1121
  • 0
Карлос Еспи: Не можех да кажа на приятелите си, че подписвам с Реал Мадрид

Карлос Еспи: Не можех да кажа на приятелите си, че подписвам с Реал Мадрид

  • 23 сеп 2026 | 05:01
  • 2149
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 4359
  • 4
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 12921
  • 41
Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

  • 22 сеп 2026 | 20:28
  • 32944
  • 42
Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

  • 22 сеп 2026 | 17:47
  • 16306
  • 7
Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 30673
  • 153
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 19018
  • 49