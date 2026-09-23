Напрежение в Наполи: Алегри удрял стени след равенството с Фиорентина

Според информации от Италия напрежението в Наполи отново започва да се покачва. Последните новини твърдят, че старши треньорът Масимилиано Алегри е изразил ясно недоволството си към играчите в гневна тирада след неделното равенство 1:1 срещу Фиорентина. Публикации в „Ла Република“ от вторник съобщават, че „меденият месец е приключил“ между Наполи и наскоро назначения им наставник Алегри.

Отборът регистрира най-лошия си старт в Серия "А" от десетилетие насам, спечелвайки едва седем точки от първите си пет мача в шампионата. Предполага се, че атмосферата зад кулисите става все по-напрегната и враждебна.

Сред твърденията в италианската преса се споменава за разрив в отношенията между Алегри и редица от по-опитните му играчи, включително Кевин Де Бройне, който изпитва трудности да оправдае очакванията след пристигането си със свободен трансфер миналото лято.

Според информациите от вторник, Алегри се е опитал да разведри обстановката и да намали натоварването по време на предсезонната подготовка, като е предложил на ключовите си футболисти по-лек физически режим. През последните седмици обаче той е започнал да показва повече „тоягата, отколкото моркова“.

Това става ясно от скорошен репортаж на „КалчоНаполи“, който твърди, че Алегри, разярен след „неприемливото“ представяне на своя отбор при равенството 1:1 с Фиорентина, е „удрял стени“ и е „крещял“ множество ругатни по адрес на играчите си в съблекалнята след последния съдийски сигнал.

Последната информация гласи, че Алегри е „заплашил“ своите футболисти, предупреждавайки, че „всичко“ трябва да се промени възможно най-бързо, тъй като не е видял необходимото ниво на глад и желание за победа в мачовете на най-високо ниво.

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Снимки: Gettyimages