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Левски - Залцбург е девети по посещаемост в Лига Европа

  • 18 сеп 2026 | 11:25
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Домакинството на Левски на Залцбург е деветият най-посетен мач от общо 18 в I кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е била гледан от 22 378 души.

Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме
Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

Даниел Боримиров сподели след мача, че от ръководството са осъзнали грешката си с цените на билетите за евромачовете и ще я поправят. На върха в класацията е Милан - Бенфика, гледан от над 68 000 души.

Топ 3 се допълва от Селтик - Ференцварош и Съндърланд - АЗ Алкмаар, следвани от Ювентус - НЕК Наймеген и Бешикташ - Марсилия.

Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски
Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски

Кота 30 000 е премината още от Олимпиакос и Реал Сосиедад при съответните им домакинства срещу Ягелония и Борнемут. Байер Леверкузен - Целие е последният мач с по-голяма посещаемост от този на Левски.

"Сините" събраха повече фенове от Кристъл Палас, който бе подкрепен от малко над 18 000 срещу Лех Познан. Капацитетът на "Селхърст Парк" е 25 456.

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