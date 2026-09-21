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Повече от 400 атлети от 12 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Гюргево и Русе

  • 21 сеп 2026 | 15:08
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Повече от 400 атлети от 12 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Гюргево и Русе

Повече от 400 атлети от 12 държави ще се включат в деветото издание на трансграничния 15-километров шосеен пробег между Гюргево и Русе, който ще се състои на 27 септември (неделя). Това съобщиха организаторите от Общините Русе и Гюргево, спортния лекоатлетически клуб Дунав и спортен клуб "Дунарея". Повечето от бегачите са румънци и българи. Ще се включат атлети и от Кения. България ще бъде представена от най-добрите си състезатели като Милица Мирчева, Милка Михайлова, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Иван Андреев и Исмаил Сенанджи, както и от ветерана на пробега - родения през 1947 г. Михаил Терзиев.

Началото на състезанието ще бъде поставено на централния площад в румънския град Гюргево. След това атлетите ще преминат през Дунав мост, като по тази причина в продължение на около час по обед ще бъде спряно движението на превозни средства по съоръжението. Финалът ще бъде в центъра на Русе.

Всички участници ще получат медал и тениска, а наградният фонд от 5700 евро ще бъде разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъжете и жените. Специални награди ще има и за бегачите във възрастовата група над 40 години.

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