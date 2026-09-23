В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

Игор Йовичевич се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Sportske novosti, допълвайки, че специалистът е изпреварил сръбски легенди.
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект
Според информациите там хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец – клубът, който напусна като шампион, носител на Купата и Суперкупата на България, и който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол.
Йовичевич напусна Разград през юни 2025 година след сезон, в който спечели всичко възможно на домашната сцена. Той изведе "зелените" до шампионската титла пет кръга преди края на първенството, а в общо 42 мача начело на тима записа средно по над две спечелени точки на мач. Към този успех добави Купата и Суперкупата на страната.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google