В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

Игор Йовичевич се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Sportske novosti, допълвайки, че специалистът е изпреварил сръбски легенди.

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Според информациите там хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец – клубът, който напусна като шампион, носител на Купата и Суперкупата на България, и който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол.

🇭🇷🇧🇬 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Igor Jovićević is returning to Ludogorets!



The Croatian coach returns to Razgrad after leaving the club in June 2025 with the Bulgarian league title, Bulgarian Cup and Super Cup.



[Sportske novosti] pic.twitter.com/sp6MqYSBQx — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 22, 2026

Йовичевич напусна Разград през юни 2025 година след сезон, в който спечели всичко възможно на домашната сцена. Той изведе "зелените" до шампионската титла пет кръга преди края на първенството, а в общо 42 мача начело на тима записа средно по над две спечелени точки на мач. Към този успех добави Купата и Суперкупата на страната.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google