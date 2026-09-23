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  3. В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 09:36
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В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

Игор Йовичевич се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Sportske novosti, допълвайки, че специалистът е изпреварил сръбски легенди.

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Според информациите там хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец – клубът, който напусна като шампион, носител на Купата и Суперкупата на България, и който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол.

Йовичевич напусна Разград през юни 2025 година след сезон, в който спечели всичко възможно на домашната сцена. Той изведе "зелените" до шампионската титла пет кръга преди края на първенството, а в общо 42 мача начело на тима записа средно по над две спечелени точки на мач. Към този успех добави Купата и Суперкупата на страната.

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