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Ларос претърпя операция на ахилеса след година, белязана от контузии

  • 21 сеп 2026 | 15:28
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Ларос претърпя операция на ахилеса след година, белязана от контузии

Нилс Ларос, позабравеното име в мъжките бягания на средни разстояния тази година, разкри, че преди четири седмици е претърпял операция на ахилесовото сухожилие. 21-годишният нидерландец не се е състезавал, откакто завърши втори на Диамантената лига в Париж на 28 юни, когато записа личен рекорд от 1:43.60 минути на 800 метра, финиширайки зад канадеца Марко Ароп (1:41.84). Това беше едва второто му състезание за сезона, който беше сериозно нарушен от същия проблем, принудил го да се оттегли от Световното първенство в Токио миналата година.

Ларос съобщи новината в социалните мрежи с думите: “Преди четири седмици претърпях операция на ахилеса. Контузията, която доведе до незавършването ми в Токио миналата година и за съжаление ме държа извън пистата по-често, отколкото на нея, (надявам се) е отстранена. Операцията мина добре и сега истинското възстановяване започна. Време е да положа тежък труд и да се върна на пистата.“

“Благодаря много на хирурга, болничния персонал и моя медицински екип за всички усилия, които положиха, за да бъда отново здрав!“, добави той.

Ларос се завърна в края на юни на турнира в Хенгело след осеммесечно отсъствие, печелейки бягането на 800 метра с време 1:43.83 – първото му слизане под 1:44, преди да подобри постижението си в Париж. През юли беше обявено, че той ще пропусне Европейското първенство в Бирмингам и ще се съсредоточи върху следващия сезон.

Това е разочароващ период за атлет, който изглеждаше като следващата голяма звезда на 1500 метра. Миналия август той спечели финала на Диамантената лига в Цюрих, изпреварвайки елитни съперници с нидерландски рекорд от 3:29.20, добавяйки го към победите си от сериите в Юджийн и Брюксел. По-късно той завърши пети на 1500 метра на Световното първенство в Токио, преди да се откаже от бягането на 5000 метра заради проблема с ахилеса.

Роден в Остерхаут през 2005 г., Ларос е смятан за вундеркинд още от тийнейджърските си години. През 2022 г. той спечели европейските титли до 18 години на 1500 и 3000 метра, а година по-късно постигна дубъл на 1500 и 5000 метра на Европейското първенство до 20 години. Същото лято, на 18-годишна възраст, той достигна финала на 1500 метра на Световното първенство в Будапеща.

Той е световен рекордьор до 20 години на 1000 метра с 2:14.37, а през 2024 г. спечели европейската титла по крос кънтри до 20 години. Същата година завърши шести на 1500 метра на Олимпийските игри в Париж.

Неговата 2025 г. беше още по-успешна. Той започна с нидерландски рекорд на 3000 метра в зала от 7:29.49, пробяга 5000 метра за 13:10.86 и изненадващо победи олимпийския бронзов медалист Джаред Нугусe, за да спечели милята на “Пре Класик“ с нидерландски рекорд от 3:45.94. След това той постигна дубъл на 800 и 5000 метра на Европейското първенство до 23 години в Берген.

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Снимки: Gettyimages

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