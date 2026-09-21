Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Победители в 57-ия шосеен пробег “Колю Фичето“

Победители в 57-ия шосеен пробег “Колю Фичето“

  • 21 сеп 2026 | 15:36
  • 237
  • 0
Победители в 57-ия шосеен пробег “Колю Фичето“

Шосейният пробег “Колю Фичето“ се проведе за 57-а поредна година в Дряново. Това е едно от най-старите атлетически състезания в България.

Ето и победителите в различните дистанции:

Юноши под 20 години – 2 км: Виктор Петков (Спринт – Червен бряг) – 6:26 мин

Девойки под 20 години – 2 км: Христина Тодорова (Евър – Варна) – 7:44 мин

Юноши под 18 години – 2 км: Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит) – 6:30 мин

Девойки под 18 години – 2 км: Кристияна Михайлова (Хисаря) - 7:47 мин

Момчета под 16 години – 800 м: Даниел Турлаков (Орловец 93 – Габрово) – 2:24 мин

Момичета под 16 години – 800 м: Мирела Цингова (Евър – Варна) – 2:46 мин

Момчета под 14 години – 800 м: Йордан Ангелов (Лудогорец – Разград) – 2:41 мин

Момичета под 14 години – Ния Костова (Евър – Варна): 2:55 мин

На снимката е победителят от юношите под 20 години: Виктор Петков (Спринт - Червен бряг)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Алмгрен: Все още е сюрреалистично, че преминах от 400 метра към полумаратон

Алмгрен: Все още е сюрреалистично, че преминах от 400 метра към полумаратон

  • 21 сеп 2026 | 13:37
  • 757
  • 0
Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще вземат участие в маратона на София през тази година

Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще вземат участие в маратона на София през тази година

  • 21 сеп 2026 | 13:20
  • 391
  • 0
Кениецът Чумба триумфира на маратона в Буенос Айрес

Кениецът Чумба триумфира на маратона в Буенос Айрес

  • 21 сеп 2026 | 13:15
  • 380
  • 0
Маринела Нинева с личен рекорд за годината в Копенхаген

Маринела Нинева с личен рекорд за годината в Копенхаген

  • 21 сеп 2026 | 00:38
  • 894
  • 0
Алмгрен подобри европейския рекорд и спечели златото на полумаратона в Копенхаген

Алмгрен подобри европейския рекорд и спечели златото на полумаратона в Копенхаген

  • 20 сеп 2026 | 14:43
  • 1866
  • 0
Александър Спасов и Наталия Кременска триумфираха на шосейния пробег “Карнобат”

Александър Спасов и Наталия Кременска триумфираха на шосейния пробег “Карнобат”

  • 20 сеп 2026 | 14:12
  • 913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

  • 21 сеп 2026 | 15:14
  • 5461
  • 18
Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 28335
  • 8
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 13865
  • 80
Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

  • 21 сеп 2026 | 13:00
  • 5782
  • 3
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 10373
  • 13
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 12310
  • 11