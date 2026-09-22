Натали Костова пред Sportal.bg: Контузията кали волята, търпението и характера ми

Талантливата българска състезателка в скока на височина Натали Костова претърпя операция на коляното в клиника в клиника в Австрия през юни и започна възстановяване, което сложи край на нейните надежди за участие до края на 2026 година. Sportal.bg се свърза с талантливата атлетка от Варна, за да научи как се справя тя в момента и кога ще е готова да се завърне в сектора за скок височина.

- Натали, това лято нещата не се стекоха по най-добрия начин за теб и се наложи да те оперират. Как върви възстановяването?

- Да, за съжаление преди изминалия сезон на открито на подготвителния лагер на националния отбор в Габрово получих тежка контузия, която в спортните и лекарски среди е известна като “нещастната триада на О'Донохю“ – скъсана предна кръстна връзка, скъсан медиален менискус и скъсана колатерална връзка.

Наложи се оперативна намеса, която бе извършена успешно в Privatklinik Graz Ragniz, Австрия от доктор Антонио Класан и неговия екип, за което използвам още веднъж възможността да изкажа благодарност.

В момента за рехабилитацията се грижат специалистите от Център по физиотерапия и рехабилитация Physio Motion и вече може да се каже, че нормалната походка е възстановена. Предстоят ми интензивни упражнения, включително и такива за сила, които ще ми помогнат да се възстановя напълно.

- Съжаляваш ли, че това се случи в много важен за теб сезон?

- Не бих казала, че съжалявам, защото аз възприемам това предизвикателство като поредното препятствие, през което трябва да премина, за да се развия и да постигна целите, които съм си поставила. Контузията ме извади от надпреварата през изминалия важен за мен сезон, но в същото време кали волята, търпението и характера ми. Всичко това ме мотивира да се подготвя още по-добре за моите бъдещи изяви.

- Имаше ли подкрепа от близките и организациите по време на този тежък за теб период?

- Със сигурност имах безрезервната подкрепа на моите родители, за което много им благодаря.

Получавам подкрепа също от много близки, приятели, от отбора, за който се състезавам СЛК “Виктория“ – Варна и моите треньори, Зонта клуб - Варна, БФЛА в лицето на президента Георги Павлов, както и още много други.

Искам още веднъж да изкажа моята специална и огромна благодарност към Общински съвет – Варна и ОЗК Застраховане АД за това, че ми предоставиха финансова подкрепа и възможност да направя необходимата операция и възстановяване.

- Трябваше от есента да започнеш да следваш в САЩ, но предполагам, че за момента това се отлага?

- За момента след получената контузия отложихме заминаването ми към Америка, като продължаваме да поддържаме връзка с хората, които ми предложиха да продължа развитие там.

За момента за мен най-важно е да се възстановя напълно и да се завърна в сектора. След това ще мисля за пътуването.

- Има ли надежди тази зима да те видим отново в сектора или ще е твърде рано за това?

- Преди всичко мисля, че трябва да си дам време за ефективно и пълно възстановяване, за да се върна в сектора спокойна, концентрирана и добре подготвена. Затова не бих искала да избързвам с прогнозите относно моето завръщане. За съжаление периодът на възстановяване след подобна контузия е доста продължителен, но възстановяването е индивидуално и лекарите ще преценят кога мога да се върна в състезателен режим.

- Как мислиш, че ще ти се отрази следването с САЩ?

- Вярвам, че ще ме обогати като спортист и човек, като ще спомогне за моята бъдеща реализация. Мисля, че е път, който ще ми предложи много нови приятелства и отвори много възможности пред мен. По повод дипломирането си получих специални поздравления от бъдещите ми съотборници и треньор, което затвърждава вярата ми в това.

- Смяташ ли, че тази контузия кали още повече силния ти характер?

- Със сигурност този труден етап от живота ми даде не само важен урок, но и нов поглед към действителността. Това ме прави здраво стъпила на земята и благодарна към това, което имам.



Снимки: личен архив, списание "Атлетика" и Sportal.bg

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