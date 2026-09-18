Манчини стартира революцията в Италия с цели 9 дебютанти и любопитни завръщания

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обяви списъка с повикани футболисти за първите четири мача от турнира Лига на нациите. За „адзурите“ предстоят 4 мача, като те ще се изправят срещу Белгия, Турция (два пъти) и Франция в рамките на само 11 дни.

В разширения състав от 34 играчи попадат цели девет футболисти, които получават първа повиквателна за националния отбор. Това са вратарят на Болоня Масимо Песина, защитниците Даниеле Гиларди (Рома), Майкъл Кайоде (Брентфорд) и Еди Куадио (Монца), халфовете Алесандро Романо (Каляри) и Иса Думбия (Спортинг Лисабон), както и нападателите Себастиано Еспозито (Сасуоло), Антонио Вергара (Наполи) и Мохамед Али Зома (Нюрнберг).

📋💙 La lista dei 34 convocati del Ct Roberto Mancini per le prossime sfide di Nations League#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Vjyy94Bdvh — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 18, 2026

След дълго отсъствие в отбора се завръщат и халфовете Николо Фаджоли (Фиорентина) и Николо Дзаниоло (Удинезе), които не са играли за „адзурите“ от октомври 2024 г., както и Роландо Мандрагора (Торино), чиято последна повиквателна датира от март 2021 г. След като бяха част от състава за приятелските срещи с Люксембург и Гърция през юни, отново са повикани Хонест Аханор (Кристъл Палас) и Самуеле Инасио (Борусия Дортмунд), като вторият в крайна сметка е решил да представлява именно Италия вместо Бразилия.

Първият двубой за италианците е насрочен за следващия петък на стадион „Олимпико“ в Рим срещу Белгия. Следват гостуване на Турция в Бурса на 28 септември, визита на Франция на 2 октомври и домакинство на турския тим в Болоня на 5 октомври. Всички мачове са с начален час 21:45 часа българско време.

🚨🇮🇹 Borussia Dortmund talent Samuele Inacio will play for Italy and not Brazil, confirmed.



Decision made as he’s in the list for Italy under Roberto Mancini. pic.twitter.com/zQrH0DFfi1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

Пълният състав на Италия

Вратари: Марко Карнезеки (Аталанта), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити), Масимо Песина (Болоня), Гулиелмо Викарио (Ювентус);

Защитници: Онест Аханор (Кристъл Палас), Алесандро Бастони (Интер), Рикардо Калафиори (Арсенал), Диего Копола (Париж ФК), Джовани Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер), Даниеле Гиларди (Рома), Майкъл Кайоде (Брентфорд), Еди Куадио (Монца), Джанлука Манчини (Рома), Джорджо Скалвини (Аталанта);

Халфове: Николо Барела (Интер), Браян Кристанте (Рома), Иса Думбия (Спортинг), Николо Фаджоли (Фиорентина), Давиде Фратези (Лацио), Роландо Мандрагора (Торино), Алесандро Романо (Каляри), Сандро Тонали (Тотнъм);

Нападатели: Николо Камбиаги (Болоня), Франческо Пио Еспозито (Интер), Себастиано Еспозито (Сасуоло), Самуеле Инасио (Борусия Дортмунд), Мойс Кийн (Комо), Даниел Малдини (Каляри), Джакомо Распадори (Аталанта), Джанлука Скамака (Аталанта), Антонио Вергара (Наполи), Николо Дзаниоло (Удинезе), Мохамед Али Зома (Нюрнберг).

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Снимки: Gettyimages