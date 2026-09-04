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  3. Бобан: Малдини не е предал Италия

Бобан: Малдини не е предал Италия

  • 4 сеп 2026 | 16:09
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Бобан: Малдини не е предал Италия

Звонимир Бобан коментира ситуацията в националния отбор на Италия, краткия престой на бившия му съотборник в Милан Паоло Малдини като технически директор и отказа на Пеп Гуардиола да поеме “адзурите”.

“Фактът, че Гуардиола не го усещаше, е решително. Знам, че Гуардиола има огромно уважение към Малдини, но разбираше, че това не е точният момент. Всички трябва да му благодарим. През цялата му кариера той даде толкова много на футбола”, сподели Бобан.

“Зависи какви договорки е имало и кой е предал кого. Със сигурност това не е Паоло. Като треньор Пирло нямаше много успехи, но той знае какво означава националния отбор. Той не е глупав, а играчите виждат футболния гений в него”, допълни той.

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Снимки: Imago

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