Бобан: Малдини не е предал Италия

Звонимир Бобан коментира ситуацията в националния отбор на Италия, краткия престой на бившия му съотборник в Милан Паоло Малдини като технически директор и отказа на Пеп Гуардиола да поеме “адзурите”.

“Фактът, че Гуардиола не го усещаше, е решително. Знам, че Гуардиола има огромно уважение към Малдини, но разбираше, че това не е точният момент. Всички трябва да му благодарим. През цялата му кариера той даде толкова много на футбола”, сподели Бобан.

🗣️🎙️Boban s’est exprimé sur la Nazionale dans @Gazzetta_it extrait ⬇️



« Guardiola a un immense respect pour Maldini, mais il a compris que ce n’était pas le bon moment, il sera probablement frustrant pour lui de ne pas être sur le terrains tous les jours, il a tant donné au foot pic.twitter.com/uIsLrzZ1yU — Voce Azzurra 🎙️⚽️ ☕️🇮🇹 (@lavoceazzura) September 4, 2026

“Зависи какви договорки е имало и кой е предал кого. Със сигурност това не е Паоло. Като треньор Пирло нямаше много успехи, но той знае какво означава националния отбор. Той не е глупав, а играчите виждат футболния гений в него”, допълни той.

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Снимки: Imago