Страхотният старт на Алфаджо Сисе в Милан не му донесе повиквателна от Манчини

Младият талант на Милан Алфаджо Сисе прави впечатляващ старт на кариерата си с фланелката на 'росонерите', но евентуалната му повиквателна за представителния национален отбор на Италия ще трябва да изчака. 19-годишното атакуващо крило отбеляза два гола в първите си три мача от Серия А, като и двете си попадения вкара в Торино — срещу местните "бикове" на старта на сезона и срещу Ювентус при равенството 1:1 на 'Алианц Стейдиъм'.

Късен гол донесе поредно равенство между Ювентус и Милан

Справянето му с напрежението и очевидното въздействие след появата му като резерва срещу Ювентус, той се появи в игра в 60-ата минута и вкара гол в 68-ата, му донесоха наградата за Играч на мача с 54% от гласовете на феновете. На трибуните по време на дербито присъства асистентът в щаба Леонардо Бонучи, а селекционерът Роберто Манчини и техническият директор Клаудио Раниери следят отблизо развитието на младежа. Въпреки спекулациите, че Сисе може да получи повиквателна за първия отбор за предстоящите срещи от Лигата на нациите, е взето решение той да продължи изявите си за младежката гарнитура на Италия до 21 години. По време на предстоящата международна пауза той ще бъде част от отбора за двубоите срещу Полша и Армения.

Преди да премине на 'Сан Сиро', Сисе записа 22 гола в 67 мача за Примаверата на Верона, а след това игра под наем и в Катанцаро. Неговата форма под ръководството на Рубен Аморим показва, че той бързо се превръща в важна фигура за Милан, дори и дебютът за мъжкия тим на Италия да се забави с още малко.

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Снимки: Gettyimages