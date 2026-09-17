Буфон: Гатузо беше правилният човек за Италия

Джанлуиджи Буфон остава категоричен, че Дженаро Гатузо е бил правилният човек да води националния отбор на Италия, въпреки провала в квалификациите за Световното първенство. Легендарният вратар настоява, че една пропусната дузпа във финалния плейоф срещу Босна и Херцеговина няма да промени гледната му точка.

Буфон прекара няколко години като ръководител на делегацията на Италия, преди да се оттегли веднага след загубата във финалния плейоф за Мондиал 2026 по-рано тази година. Този неуспех доведе и до напускането на Гатузо и президента на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина.

В разговор за подкаста „Туто ин Пиаца“ на „Кориере дело Спорт“ Буфон коментира решението си да напусне поста, ролята си в назначаването на Гатузо и факта, че не би постъпил по-различно, ако получи втори шанс.

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

„Напуснах националния отбор с добро, защото съм един от малкото италианци, които поемат отговорност и си тръгват в правилния момент, докато много други настояват да се върнат или да останат. Аз не съм такъв“, заяви Буфон.

„Реших тази година да отделя време за себе си, да продължа да се развивам като личност, да прекарвам време със семейството и децата си, които растат и са на възраст, в която подкрепата и присъствието на родителите са важни“, каза той.

„Взимал съм и винаги взимам решения въз основа на това, което дълбоко в себе си смятам за правилно. Настоявах да привлечем Гатузо за треньор и бих направил същото и сега. Той беше правилният човек за момента, през който преминавахме. Една пропусната дузпа няма да промени мнението ми", обясни Буфон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages