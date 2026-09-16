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  3. Манчини ще върне Италия там, където ѝ е мястото, убеден е Донарума

Манчини ще върне Италия там, където ѝ е мястото, убеден е Донарума

  • 16 сеп 2026 | 19:26
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Манчини ще върне Италия там, където ѝ е мястото, убеден е Донарума

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума призова местните фенове да подкрепят „адзурите“ на старта на новата ера за държавния състав под ръководството на завърналия се селекционер Роберто Манчини, след като отборът не успя да се класира за Световното първенство в Северна Америка.

През юни тимът на Италия проведе контроли с временния треньор Силвио Балдини начело, а Донарума бе един от малкото опитни играчи в изключително младия състав, изпълнен почти изцяло от футболисти до 21 години. Сега той и останалите титуляри от италианския национален отбор се готвят за завръщане към официалните международни мачове, а първото изпитание е домакинството срещу Белгия на 25 септември.

„Ще ни трябва много позитивизъм. Вече знам каква атмосфера ни очаква, защото лятото не беше леко. Беше изключително тежко. Сега трябва да обърнем нова страница, да бъдем оптимисти, отново да мислим позитивно и да изградим силен отбор. Това е нещо, което само ние можем да направим. Искам да благодаря на всички италианци, които ще ни подкрепят в тези първи мачове от Лигата на нациите, защото имаме нужда от тях. Нуждаем се от тяхната енергия и от заряда, който ни дават. Заедно трябва да пренапишем историята си - това е много важно.

„Знам, че лятото беше трудно - както за мен, така и за всички останали. Да гледаме Световното първенство, без самите ние да участваме в него, беше тежък удар, но трябва да се съвземем. Нямаме друг избор. Манчини се завърна и съм сигурен, че ще ни помогне да намерим нужната мотивация, за да се справим с тези мачове и с предстоящите квалификации. Сигурен съм, че ще се върнем към доброто представяне, ще се класираме за Европейското първенство, а след това и за Световното. С Манчини Италия ще се върне там, където ѝ е мястото“, заяви вратарят на Манчестър Сити пред Sky Sport Italia.

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Снимки: Gettyimages

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