В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест

Сблъсъкът между България и Полша от груповата фаза на ЕвроВолей 2026 завърши с драматичен триумф за "лъвовете" с 3:2 гейма.

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В решаващия пети гейм, при резултат 7:4 в полза на България, Александър Николов оползотвори важна атака, с която увеличи аванса на тима. Непосредствено след отбелязването на точката камерите уловиха реакция от негова страна, която бързо се превърна в основна тема за разговор след края на мача.

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Видеоповторенията на епизода показват как след успешната си изява Николов прави кратка мимика и жест с ръка през гърлото си, докато празнува точката. Видеокадрите се разпространиха бързо в социалните мрежи и спортните платформи, което привлече вниманието както на полските, така и на международните волейболни среди.

Високото напрежение в тайбрека и огромният заряд пред родната публика допринесоха за пика на емоциите на игрището.

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Жестът предизвика разнородни коментари. Част от специалистите и спортните наблюдатели определиха проявата като ненужна провокация и излишна застрашителна символика, която не съответства на принципите на феърплея. Според тези оценки подобни жестове крият риск да засенчат отличните спортно-технически показатели на отбора.

В полските медии определиха жестът като "скандален" и "неподобаващ за волейболист от неговия калибър".

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От друга страна, много поддръжници и анализатори защитиха крайния посрещач, изтъквайки, че това е метафоричен израз на спортна агресия и адреналин в решаващ момент, без намек за директна лична обида или непреходна враждебност към съперника.

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