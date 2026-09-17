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България ще кандидатства за ново домакинство

  • 17 сеп 2026 | 14:19
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България ще кандидатства за ново домакинство

София ще кандидатства отново за домакинство на Европейското първенство по волейбол през 2030 г. Това обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет за Деня на София.

Ганев благодари на кмета Васил Терзиев за партньорството при провеждането на Европейското първенство, което определи като най-голямото спортно събитие в България тази година. По думите му домакинството е довело инвестиции за 20 млн. евро, а успешното му провеждане дава основание София и българският волейбол да гледат към следващата голяма цел – ново домакинство през 2030 г.

Думите му идват ден след една от най-силните вечери за българския волейбол. Над 13 000 зрители изпълниха трибуните за мача България - Полша и поставиха рекорд по посещаемост на ЕвроВолей 2026 сред всички страни домакини - Италия, Финландия и Румъния. България победи актуалния европейски шампион с 3:2 след петгеймова битка.

Поводът за изказването на Любомир Ганев беше връчването на Почетните знаци на Столичната община на представители на българския волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на БФВ. Сред отличените са състезатели и представители на националния отбор, а с Почетен знак беше удостоен и Националният отбор на България по волейбол за жени под 19 години.

На церемонията присъстваха и координаторът на националните отбори Николай Иванов, помощник треньора на мъжкия национален отбор Андрей Жеков и мениджърът на тима Стефан Чолаков.

Кметът Васил Терзиев благодари на отличените за успехите, енергията и примера, които дават на София.

„Един град са хората. Един град е енергията, която ни събира. Всички вие сте оставили огромен отпечатък. Дали сте пример и сте заразили много други с него“, обърна се Терзиев към наградените.

Партньорството между Столичната община и Българската федерация по волейбол превърна Европейското първенство и в събитие за целия град. София посреща отбори и фенове от цяла Европа, а интересът към мачовете достигна своя връх при победата над Полша.

За Васил Терзиев големите спортни събития са част от развитието на София като жив европейски град и възможност столицата да привлича хора, инвестиции и международно внимание.

След настоящото Европейско следващата цел вече е поставена - София отново да бъде домакин на най-добрия европейски волейбол през 2030 г.

Снимки: Startphoto.bg

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