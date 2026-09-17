Камил Семенюк: Атмосферата в залата даваше криле на българите

Камил Семенюк трябваше да поеме по-голяма отговорност в отбора на Полша в мача срещу България от груповата фаза на ЕвроВолей 2026 в сряда вечерта. Поради лека контузия на Вилфредо Леон, 30-годишният посрещач игра от началото до края на двубоя. За това време той атакува 35 пъти, отбеляза 22 точки, добави един ас и една блокада. Полският национален отбор обаче загуби от "лъвовете" с 2:3.

Срещата в София беше специална и заради своята атмосфера. Трибуните на "Арена София" се изпълниха до последното място, а над 13 хиляди фенове подкрепяха бурно националния отбор на България през целия мач.

“Атмосферата в залата даваше крила на националния отбор на България. Със сигурност беше трудно да се играе, но за нас това е много добра проверка преди следващите мачове. Предишните срещи, с изключение на мача с Украйна, нека си кажем честно, бяха като разходка за нас. Сега се изправихме срещу много добър отбор - световните вицешампиони”, заяви Семенюк.

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Двубоят бе изключително оспорван и в крайна сметка всичко се реши в тайбрека, в който “бяло-червените” трябваше да наваксват изоставане от четири точки. Те успяха да се измъкнат от трудната ситуация и дори имаха мачбол.

“Изиграхме наистина хубав мач, в който отстъпихме едва след тайбрек. Петият гейм понякога е малко като лотария. Измъкнахме се от нелека ситуация, защото българите вече имаха сериозна преднина. Борихме се точка за точка, със сигурност ще имаме много материал за анализ”, подчерта националът на Полша.

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Семенюк обърна внимание, че мачът в сряда може да се окаже особено ценен, ако Полша и България се срещнат отново на четвъртфиналите. Преди това обаче домакините трябва да победят Германия, а “Дружина Полска” ще се изправи срещу Латвия на 1/8-финалите.

“Мисля, че това, за което се подготвяхме преди този мач, в голяма степен се потвърди. Така че едва ли ще има грандиозни промени в контекста на евентуален нов сблъсък с България. Това обаче ще бъде съвсем различен мач, с различен залог. Тогава загубилият отпада от турнира. Първо обаче нека изиграем 1/8-финала и да се концентрираме върху това”, подчерта той.

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За Семенюк играта пред пълна зала също е била интересно преживяване. Особено след като този път цялата публика, с малки изключения, беше на страната на съперника.

“Хубаво е да се играе пред такава публика. В началото, разбира се, има много емоции и това може малко да те смаже, но след като минат няколко точки, започваш да играеш по-уверено. Представихме се добре в първата част, така че след това ни беше по-лесно – сподели той.

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“Когато в гейма ситуацията е на кантар и играем точка за точка, този шум от трибуните отново се засилва и дава криле на националния отбор на България. Въпреки това е наистина хубаво и приятно да се състезаваш в пълна зала. Изглежда за първи път от доста време насам бяхме в ситуация, в която цялата зала подкрепяше противниковия отбор”, добави Семенюк.

Камил Семенюк: Атмосферата в залата даваше криле на българите

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