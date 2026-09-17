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Българските фенове счупиха рекорда за най-посетен мач на Евроволей 2026

  • 17 сеп 2026 | 07:26
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Българските фенове счупиха рекорда за най-посетен мач на Евроволей 2026

Българската публика постави грандиозен рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година. Родните фенове превърнаха столичната зала „Арена 8888 София“ в истински вулкан, като официалните данни отчетоха присъствието на феноменалните 13 186 зрители. Тази невероятна цифра превръща двубоя в най-посетеното волейболно събитие на Стария континент за годината.

Досегашното върхово постижение на тазгодишния шампионат принадлежеше на домакините от Финландия, където местната зала беше събрала 12 300 фенове. Българската публика обаче демонстрира невиждана страст и вдигна летвата много по-високо.

„РЕКОРД на ЕвроВолей 2026! 13 186 фенове изпълниха „Арена 8888 София“ и подкрепиха България в голямата битка срещу Полша! До тази вечер най-посетената зала беше във Финландия с 12 300 зрители. Благодарим ви за невероятната подкрепа! Тази победа е и ваша!“, написаха по този повод от Българската федерация по волейбол на своята страница във фейсбук.

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