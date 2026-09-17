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Все още има билети за България - Германия

  • 17 сеп 2026 | 15:31
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Все още има налични билети за сблъсъка между България и Германия от 1/8-финалите на Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин.

Мачът е на 19 септември от 19.00 часа в зала “Арена София”.

Към днешна дата се продават билети на цена от 61.02 евро за секторите В и D.

По време на мача с Полша от груповата фаза в сряда вечерта българската публика постави рекорд за посещаемост на ЕвроВолей 2026. Родните фенове превърнаха столичната зала „Арена София” в истински вулкан, като официалните данни отчетоха присъствието на феноменалните 13 186 зрители.

Тази невероятна цифра превръща двубоя в най-посетеното волейболно събитие на Стария континент за годината. Досегашното върхово постижение на тазгодишния шампионат принадлежеше на домакините от Финландия, където местната зала беше събрала 12 300 фенове.

България завърши на трета позиция в група В, въпреки грандиозната победа над актуалния шампион Полша в последния мач. “Лъвовете” се бореха за второто място и им трябваше успех с 3:0 или 3:1 срещу “Дружина Полска”, но в крайна сметка се наложиха с 3:2. Така Полша оглави класирането с 13 точки, Украйна завърши с 12, а България с 11 точки. Напред към елиминациите продължава и Португалия. Отпаднаха Португалия и Северна Македония.

Германия от своя страна се класира на второ място в група D, мачовете от която се играха в Клуж-Напока. Франция спечели потока с 13 точки, Бундестимът събра 11, домакините от Румъния завършиха трети с 9, а отборът на Латвия - 5. Отпаднаха Турция и Швейцария.

При победа над Германия, на четвъртфиналите България най-вероятно ще играе отново срещу Полша. Според фиксираната схема на турнира, победителят от нашия мач (Германия – България) се изправя срещу победителя от двойката Полша – Латвия. Тъй като поляците са настоящият европейски шампион и абсолютен фаворит в своя осминафинал, очакванията са за нов грандиозен сблъсък с тях на родна земя.

Четвъртфиналният мач е насрочен за вторник, 22 септември, и отново ще се играе пред българска публика в зала “Арена София”.

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