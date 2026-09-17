Никола Гърбич: Загубата от България трябва да ни събуди

Селекционерът на Полша Никола Гърбич не иска да се поддава на разочарованието от загубата от България с 2:3 гейма (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20) в последния мач на отбора от груповата фаза на ЕвроВолей 2026, но и няма намерение да я омаловажава. Сръбският специалист посочи конкретни неща, които неговият тим трябва да подобри преди съботния мач с Латвия от 1/8-финалите.

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„Трябва да бъдем прецизни“, повтаряше той, подчертавайки, че в елиминационната фаза една грешно разиграна топка може да сложи край на участието на “Дружина Полска” в турнира. Началото на битката за четвъртфиналите е в събота от 15:00 часа.

Поляците контролираха събитията на терена през дълги периоди от срещата. Те спечелиха първия и четвъртия гейм, а в тайбрека успяха да заличат пасив от няколко точки и да доведат нещата до много нервен край.

“Не всичко беше лошо. Контролирахме срещата до средата на втория гейм. Имахме шансове да спечелим както втория, така и по-късно третия гейм. Положително беше и това, че успяхме да се върнем в играта при резултат 1:2. В тайбрека губехме с 6:10, но въпреки това наваксахме изоставането и дори имахме мачбол”, анализира Гърбич, цитиран от Еurosport Poland.

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“Проблемът обаче се оказаха моментите, в които беше необходима най-голяма прецизност. В тях взехме грешни решения. Технически също не направихме всичко така, както трябваше. Имаше няколко ситуации, в които трябва да се справяме по-добре”, призна селекционерът.

Гърбич не e бил изненадан от енергията, с която българите влязоха в мача.

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“Със сигурност бяха невероятно мотивирани. Виждаше се колко много емоция има в този отбор. В такива моменти атмосферата допълнително ги движеше напред. За мен е нещо нормално България, играейки у дома, да бъде много мотивирана да победи Полша”, каза той.

В същото време треньорът на „бяло-червените“ не пожела да сведе загубата единствено до предимството на домакините. Според него Полша също е имала достатъчно аргументи, за да затвори мача с победа.

“Знаем как могат да играят българите и какво качество притежават. Бяхме наясно, че могат да имат такъв ден, в който мачът да бъде много труден за нас. И точно така стана. Но в крайна сметка ние можехме да направим няколко неща по-добре”, отбеляза той.

Гърбич обаче вижда и положителната страна на поражението в сряда вечер. Според него такъв мач може да бъде необходимо предупреждение за отбора преди елиминационните срещите.

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“Може би е добре, че стана така. В смисъл, че тази загуба трябва да ни събуди по отношение на няколко неща. Това може да ни помогне. Това беше последната възможност, в която можехме да си позволим да загубим”, заяви той.

Един от най-важните аспекти е изпълнението на тактическите указания. Гърбич подчерта, че подготовката за мача не приключва с анализа на съперника. Ако играчите получават конкретни насоки, те трябва последователно да ги изпълняват.

“Ако се разберем, че противников играч атакува в определена зона или че в конкретна ситуация трябва да направим нещо специфично, длъжни сме да го изпълним. Ако след това съперникът промени поведението си, тогава можем да кажем: „Добре, браво“. Но ако уговаряме нещо важно от тактическа гледна точка, трябва да бъдем прецизни в него”, обясни треньорът.

Именно прецизността може да бъде една от ключовите думи преди елиминациите. Гърбич не пожела да посочва конкретни отигравания, преди да изгледа мача отново, но знае, че е имало доста такива ситуации.

Селекционерът обърна внимание и на още един елемент: концентрацията. Според него тя не може просто да се „включи“ за мача, а трябва да се изгражда по време на всяка тренировка.

“Не е достатъчно да кажеш: „Бъди концентриран“. Концентрацията трябва да се гради всеки ден. Ако не си концентриран на всяка тренировка и при всяка топка, след това е трудно да поддържаш концентрация в продължение на два часа и 45 минути по време на мач”, обясни Гърбич.

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По-лесно няма да стане

И точно затова загубата в сряда може да бъде важен сигнал за поляците преди събота. В елиминационната фаза няма да има следващ шанс за поправка. Всяка грешка може да има много по-сериозни последици.

“Може да има само една топка, при която концентрацията да липсва. Заради нея след това можеш да загубиш гейм или дори целия мач. Знам, че това беше труден двубой и че при голям натиск и стрес не е лесно да се вземат правилните решения. Но ако искаме да побеждаваме – по-лесно, отколкото в сряда, няма да стане. Трябва да сме готови в такива моменти да играем по-добре”, обобщи той.

Сега пред националния отбор на Полша предстои първият мач от директните елиминации. В събота от 15:00 часа „бяло-червените“ ще се изправят срещу Латвия, която зае четвърто място в група D. Победата ще им донесе класиране за четвъртфиналите. Там вече може да ги чака България, стига домакините на турнира да победят Германия.

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