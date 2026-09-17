Швеция си тръгна от ЕвроВолей 2026 с победа, Словения надделя над Чехия

Италия, Чехия, Словения и Гърция си осигуриха място в елиминационната фаза на ЕвроВолей 2026 за мъже, въпреки че крайното класиране в група А все още не е решено. Непобеденият отбор на Италия остава на върха в подреждането. Първият мач в сряда в зала „Палапанини“ в Модена се оказа решаващ за съдбата на отборите. Швеция, която се завърна на европейско първенство за първи път от 1993 г., постигна трудна победа с 3:1 над Словакия, за да завърши кампанията си с първи успех и същевременно да сложи край на надеждите на словаците за класиране напред. Във втория двубой за деня Словения надделя над Чехия след нова вълнуваща битка и се изкачи на второ място в групата преди последния си сблъсък с Италия.

Швеция – Словакия 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 25:19)

И Швеция, и Словакия търсеха първата си победа в турнира, но ситуациите им бяха коренно различни. За шведите това беше последният мач на ЕвроВолей и последен шанс за успех, макар че вече нямаха възможност да продължат към елиминациите. Словакия, от своя страна, нямаше право на грешка, знаейки, че се нуждае от три точки, за да запази шансовете си живи. Мачът започна оспорвано, като нито един от отборите не успя да натрупа значителна преднина. Ас на Ерик Гулак даде първото предимство на Словакия за 7:5. Подкрепени от отлично посрещане (73% позитивно) и висока успеваемост в атака (67%), те увеличиха аванса си до 11:8, но Швеция бързо започна да ги догонва. Водени от Аксел Енлунд, който отбеляза шест точки в гейма, шведите намалиха пасива си само до точка при 12:11 след негова мощна атака. Словакия отговори веднага, като Гулак (шест точки в гейма) и Мартин Рендла (четири) поеха инициативата и възстановиха контрола за 21:17. Ас на Даниел Селонг донесе на Словакия няколко геймбола и те не сгрешиха, затваряйки първата част при 25:19.

Водени от капитана си Якуб Ихнат, словаците поведоха с 11:8 след негов ас, но Швеция продължи да оказва натиск и не позволи на съперника си да се откъсне. Ихнат беше неудържим в този гейм, допринасяйки с 10 точки, а негова блокада срещу Хампус Екстранд помогна на Словакия да увеличи преднината си до 16:12. Геймът обаче далеч не беше решен. Дуото на Швеция Якоб Екман и Якоб Линк, които отбелязаха съответно пет и шест точки, държаха отбора си в играта, намалявайки пасива до 19:18. Две поредни разигравания, завършили с блокада на Екман, а след това и с мощна атака, обърнаха резултата и дадоха преднина на Швеция от 22:21. Инерцията се беше променила напълно и шведите стигнаха до 24:22. След това Екман отново се прояви, завършвайки гейма с мощна атака за 25:23, с което изравни резултата в мача.

Словакия вече нямаше право на грешка, тъй като загубата на още един гейм означаваше край на шансовете им за излизане от групата. И двата отбора останаха мотивирани и концентрирани, като никой не успя да установи сериозно предимство в началото. Словаците обаче изпитваха затруднения от сервис линията (осем пропуснати начални удара в гейма), което им попречи да поставят Швеция под постоянен натиск. Ситуацията се промени, когато мощна атака на Якоб Линк изведе Швеция напред със 17:14. Въпреки усилията на Словакия, те не успяха да стопят разликата, като шведите запазиха контрол при 21:18, преди да довършат обрата и да затворят гейма при 25:21. Аксел Енлунд и Якоб Линк бяха най-резултатни за Швеция в частта с по четири точки, доближавайки отбора си на гейм от победата.

Словакия започна силно четвъртия гейм, повеждайки с две точки, но Швеция бързо изравни при 11:11. Ас на Ерик Гулак възстанови преднината на словаците при 14:12, но шведите отказаха да се предадат, решени да напуснат турнира с победа. Отлични отигравания на Якоб Екман и Якоб Линк помогнаха на Швеция да обърне резултата и да поведе със 17:15. След това Аксел Алгулин пое контрола от сервис линията, като записа и ас в силна серия, която увеличи преднината до 21:16. Решени да затворят мача, шведите запазиха контрол до края. Словакия се бори до последно, спасявайки три мачбола с впечатляващи блокади, но Екман най-накрая нанесе решителния удар, за да подпечата гейма при 25:19. Така Швеция завърши кампанията си на ЕвроВолей с победа, докато надеждите на Словакия за класиране напред угаснаха.

Капитанът на отбора Якоб Линк стана най-резултатен за Швеция с 16 точки, включително 15 успешни атаки (54% успеваемост) и една блокада. Якоб Екман и Аксел Лунд добавиха съответно 15 и 14 точки, докато Ерик Гулак завърши като топреализатор на мача с 19 точки.

Чехия – Словения 1:3 (26:24, 13:25, 25:27, 23:25)

Надпреварата за второто място в група А се разгорещи, след като Чехия и Словения, и двата отбора с по една загуба, се изправиха един срещу друг в Модена. Срещата започна на изключително високо ниво, като и двата тима показаха пълния си потенциал. Рок Можич и Тине Урнаут се откроиха за Словения, а Патрик Индра поведе атаката на Чехия. Словенците взеха лек аванс в началото за 8:5, но чехите отвърнаха и изравниха при 13:13 след ас на Антонин Клименс. Битката точка за точка продължи ожесточено и в решителните моменти на гейма, но тогава Словения претърпя удар с контузия на Урнаут. Въпреки отсъствието му, словенците продължиха да се борят, оставайки само на точка зад съперника, като Можич (седем точки в гейма) и Ник Муянович (пет точки) ги държаха в играта. Ас на Лукаш Вашиня отново изравни резултата (22:22), преди Индра да излезе на преден план. Диагоналът на чехите се прояви в най-важния момент, отбелязвайки последната точка, за да затвори вълнуващия гейм при 26:24, след като допринесе с осем точки.

След загубата в откриващия гейм Словения отговори с мощно представяне, поставяйки Чехия под огромен натиск от сервис линията. Страхотна серия на начален удар от Ян Козамерник и асове на Ник Муянович и Рок Брачко помогнаха на словенците да поведат с внушителното 13:5, а впоследствие и с 19:8, доминирайки във всеки елемент от играта. Словения комбинира пет блокади с впечатляващите 72% успеваемост в атака, оставяйки чехите без отговор. Муянович допринесе със седем точки, реализирайки и четирите си атаки, докато Можич беше също толкова безгрешен с три успешни нападения от три опита. Именно Можич отбеляза последната точка, за да подпечата категоричната победа в гейма с 25:13 и да изравни резултата в мача.

Чехия бързо се отърси от неуспеха и се завърна на игрището с подновена енергия, което доведе до нова ожесточена битка. След силни изяви на Якуб Клаймон и Иржи Бенда, чехите поведоха с 14:11. Въпреки че Словения намали разликата, мощни атаки на Патрик Индра, който отбеляза четири точки в гейма, и Бенда, който добави шест, помогнаха на Чехия да възстанови преднината си при 17:14. Словения отговори със силна серия от сервис на Ник Муянович, включително и ас, за да изравни резултата при 17:17 и да подготви нов драматичен финал. Муянович и Рок Можич поведоха атаката на Словения съответно с шест и пет точки, като бронзовите медалисти запазиха самообладание във вълнуващия край. Печеливш сервис на Рок Брачко най-накрая донесе на Словения решителната точка, позволявайки им да спечелят гейма с 27:25 и да поведат с 2:1.

Напрегнатата битка продължи и в четвъртия гейм, като нито един от отборите не успя да вземе предимство до 9:9. Тогава Словения започна да налага волята си на мрежата, като Ян Козамерник допринесе както с блокади, така и с мощни атаки през центъра, за да помогне на своя отбор да поведе с 14:11. Иржи Бенда вдъхнови чешкото завръщане, отбелязвайки през блокада и от сервис линията, с което Чехия намали разликата до 14:13. Словения обаче остана решена да обърне гейма в своя полза. Рок Брачко се превърна в един от героите, отбелязвайки впечатляващите осем точки в гейма при 70% успеваемост в атака. С успешни отигравания на Рок Можич и Ник Муянович, Словения увеличи преднината си до 22:19. Чехия направи последен опит, като ас на Матей Пащърняк ги доближи на една точка при 23:22, но Брачко запази хладнокръвие, за да реализира решителната точка и да затвори гейма при 25:23.

Муянович оглави листата на реализаторите с 21 точки, включително два аса, три блокади и 15 успешни атаки при 48% успеваемост. Можич добави 17 точки, докато Козамерник и Ален Пайенк допринесоха с по 11, като Козамерник записа три блокади. За Чехия Патрик Индра завърши с 16 точки, а Бенда добави 15.

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