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В Германия пишат: България е неудобен противник и сериозно предизвикателство

  • 17 сеп 2026 | 13:52
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В Германия пишат: България е неудобен противник и сериозно предизвикателство

Германските спортни медии определят предстоящият осминафинал на ЕвроВолей 2026 между Германия и България като “сериозно предизвикателство”, “изключително трудна задача“ и “сблъсък срещу неудобен противник“.

“Германският национален отбор по волейбол е изправен пред сериозно предизвикателство на Европейското първенство. Сблъсъкът с домакина на турнира България може да се окаже труден”, отбелязва Sport1.de.

“Германският отбор трябва да се докаже срещу отбор, заемащ девето място в световната ранглиста – с две позиции по-напред от тима на Германия. България завърши на трето място в Група B, въпреки победата с 3:2 над действащия шампион Полша. Мачът е насрочен за събота от 19:00 ч.

България остава на 9-ото място в световната ранглиста след невероятната драма с Полша
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Задачата е изключително трудна за отбора на Германия, който изпусна първото място в Група D след загуба с 0:3 от олимпийския шампион Франция, въпреки иначе силната предварителна фаза с четири победи от пет мача.

Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026
Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026

Предизвикателството се усложнява и от логистиката: в четвъртък отборът на старши треньора Масимо Боти пътува от Румъния, където изигра мачовете от груповата фаза, към българската столица София.

Скорошната история също не е на страната на Германия - на Световното първенство миналата година тимът претърпя категорична загуба с 0:3 от България в груповата фаза, след като преди това бе отстъпил пред същия съперник в Лигата на нациите (2:3). България също така се намира в подем след изненадващата си победа над основния фаворит в турнира и номер едно в света – Полша”, подчертават колегите от Sport1.de.

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