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  3. Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
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След като Левски направи първия си грешен ход в първенството през този сезон във Враца, настоящият старт може окончателно да бъде обявен за номер 4 в клубната история. Безусловно първи и втори остават тези през 1973/74 (12 поредни победи) и през 1969/70 (10 победи в първите 10 кръга). Сега Левски записа 8 победи и се препъна в деветия мач.

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Така беше и през сезон 1994/95, като и тогава отбор от Северозапада спря серията – а именно Монтана и то в София. Двубоят се игра тогава на стадион "Васил Левски" и завърши 1:1. Онзи старт обаче остава трети, а сегашният – четвърти. Причината е, че преди 32 години головата разлика бе 33:6, а сегашната е 21:4.

Източник: "Мач Телеграф"

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