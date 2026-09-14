Левски обяви програмата до мача със Залцбург

Програмата на представителния отбор на Левски до 17 септември, четвъртък, е следната:

14 септември, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

15 септември, вторник:

18:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

16 септември, сряда:

18:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

17 септември, четвъртък:

19:45 часа – „Левски“ – „Залцбург“ – UEFA Europa League 2026/27, основна фаза – 1-ви кръг – Национален стадион „Васил Левски“

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