Еду Гаспар в Левски: Архитектът на Арсенал и човекът зад впечатляващите трансфери

Привличането на Еду Гаспар в Левски може да се превърне в едно от най-значимите назначения в българския футбол. Бразилецът остави огромна следа в Арсенал, като се превърна в архитекта на "артилеристите", които стигнаха и до титлата през миналия сезон. Най-силните му трансфери показват защо опитът му може да бъде толкова ценен за "сините".

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Когато Еду пристига в Арсенал през 2019 година, клубът е далеч от нивото, кoeто виждаме към днешна дата. В следващите години той, заедно с Микел Артета и спортния екип, участва в изграждането на нов състав – млад, физически силен и с висока пазарна стойност.

Един от най-впечатляващите примери е изграждането на най-силното дуо в защита - Уилям Салиба и Габриел Магаляеш. Арсенал привлича френския национал от Сент Етиен за около 27 милиона паунда, развива го чрез няколко наема и получава централен защитник от световна класа. Партньорът му пък пристига от Лил за сходна сума.

Мартин Йодегор е друг ключов пример. Първо идва под наем от Реал Мадрид, а след това Арсенал го купува за около 30 милиона паунда. Днес норвежецът е капитан и един от лидерите на отбора.

Най-мащабната сделка, която промени изцяло облика на Арсенал, бе трансферът на Деклан Райс от Уест Хам. Еду Гаспар се пребори с куп грандове, за да привлече английския национал, който се превърна в един от най-силните полузащитници в света. Трансферът е и рекорден за Арсенал - 105 милиона паунда.

Към тези сделки можем спокойно да добавим и Давид Рая. Испанският вратар сложи край на проблемите за тима на този пост. Той пристигна за 27 милиона паунда, като това донесе много "сухи" мрежи и счупени вратарски рекорди.

Еду Гаспар е огромно име, което изглежда дори нереалистично, че ще бъде част от български отбор. От Левски трябва да се възползват максимално от опита, контактите и знанията, които той има в изграждането на нещо голямо.

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