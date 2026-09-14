Левски зарадва най-малките си фенове

От ръководството на Левски обявиха, че деца под 7 години ще могат да влизат безплатно на мачовете на "сините" от Лига Европа. Това ще важи още за първия двубой на тима от основната фаза на турнира срещу австрийския РБ Залцбург в четвърък.

Ето какво написаха от клуба в профила си във Фейсбук:

Левскари,



Информираме ви, че след проведени разговори ръководството на клуба взе решение деца под 7 години да влизат безплатно на мачовете от „Лига Европа“. Те няма да имат право на отделно място, както е било до момента.



За нас най-важно е колкото се може повече деца да се запалят по „синята“ идея. А това се случва точно в тези магични европейски мачове.



Също така ясно осъзнаваме, че всички онези над 13 000 души, които си купиха абонаментни карти в началото на сезона, не са били наясно с разпоредбите на УЕФА и би било неприятно да ги поставим в ситуация да избират дали да отидат без детето си на мач точно в този момент.

Молим всички обаче да бъдат максимално коректни и от това правило да се възползват само родители с деца в тази възраст, защото допускането на повече хора от капацитета на стадиона, освен че може да доведе до големи глоби, би могло да бъде опасно и за здравето на присъстващите. За спазването на правилото ще се следи и при проверките на входовете на стадиона.



Утре в 12:00 часа стартира свободната продажба на единични билети за мача със „Залцбург“. Те ще са налични на касата пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, както и онлайн.



Притежателите на членски карти ще могат да се възползват от отстъпките си при закупуването на индивидуални билети за мача със „Залцбург“.



Нека заедно напълним стадиона и покажем отново, че когато сме заедно, няма кой да ни спре!

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