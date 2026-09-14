Сираков: Левски го чакат много хубави дни

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Почетният президент на Левски Наско Сираков говори пред медиите на "Герена", където на мащабна пресконференция беше отворена нова страница в историята на синия клуб. Легендарният голмайстор и доскорошен собственик на "сините" заяви оптимистично, че пред отбора има много хубави дни.

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"Искам да приветствам Еду и Клаудио, официално вече, в ръководството на клуба. Искам да благодаря на г-н Бостанджиев, това е било мечтата ми - такива хора да бъдат в ръководните длъжности на клуба. Радвам се, че ще имаме възможност да работим заедно. Трябваше по-рано да имам думата, за да ги приветствам, но няма значение.

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Повече от 40 г. съм бил футболист, изпълнителен директор, спортен директор, собственик в Левски - приемам работата си за Левски, нищо ново под слънцето. Ще продължавам, жив и здрав да съм, Левски го чакат много хубави и добри дни. Разбира се, във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме колкото се може по-малко.

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По-сериозни гаранции от това, че тези хора са тук пред вас, не виждам какви можем да дадем, аз и не искам. Знам с каква страст г-н Бостанджиев движи този проект, пожелавам му успех! Сигурен съм, че в рамките на три години Левски ще има своя нов дом", заяви Наско Сираков.

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"Пътищата ни с Климент Йончев се разделиха. Той вече е забравена страница в Левски. Дали ми е по-лесно сега? Смятам, че съм изключително много по-спокоен за бъдещето на клуба. Още един път казвам, че това е изключителна отговорност, защото казвайки днес всичко това пред синята общност, осъзнаваме прекрасно какви са очакванията към нас. Аз съм специално съм свикнал да нося такава отговорност, на г-н Бостанджиев ще му се наложи при всички положения. Пламъкът в очите му, когато говори за клуба, трябва да ви казва достатъчно за амбициите му. Да, за някои неща трябва да сме малко по-търпеливи и по-обрани, но през следващите три години Левски ще постигне много сериозни неща в развитието си", добави героят от САЩ'94.

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"Колко титли да очакват феновете на Левски през следващите пет години? От футболна гледна точка смятам, че малко изпреварихме нещата тази година. Даже не малко. В интерес на истината, очаквах следващата или по-следващата година да спечелим титлата, никога не съм се съмнявал в това. Треньорският екип, начело с Хулио, свърши перфектна работа миналата година, продължиха я това лято, направиха ни горди, че сме фенове на този клуб. За финансите бях спокоен още януари, но не можех да ви запозная с моето спокойствие. От цялото си сърце съм благодарен, че човек като г-н Бостанджиев пое юздите в Левски и съм убеден в неговия успех. Ще направя всичко, за да му помогна", завърши легендарният нападател.

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