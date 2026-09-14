Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България няма право на грешка срещу Португалия - на живо с очакванията и мненията преди двубоя
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гаспар: Всяка година трябва да искаме да надграждаме! Това трябва да стане наша философия

Гаспар: Всяка година трябва да искаме да надграждаме! Това трябва да стане наша философия

  • 14 сеп 2026 | 17:16
  • 2182
  • 2

Новият член на Съвета на директорите в Левски – Едуардо Гаспар сподели, че е развълнуван вече официално да бъде част от новия амбициозен проект на клуба.

22 Пресконференция на Левски

"Искам да благодаря за възможността да бъда тук в борда на директорите и до легендите на този клуб. Също така до Клаудио, който е мой добър приятел от Бразилия. Ще направя най-доброто, за да подкрепя този процес. През моя живот съм свикнал да правя добри решения. В началото започнах да опознавам хората в този проект. Всичко започна с опознаването кой е включен в този проект. Не знам дали знаехте, но аз дълго време прекарах тук, за да разбера вас, клуба, пресата. След това започнах да работя с вас. След това ме поканиха да бъда член на борда. Когато ме поканиха, си казах: „Защо не?“. Сигурен съм, че аз мога да допринеса за този проект. За мен това е нова държава, нови приятели, нов собственик. Това ме кара да се вълнувам. Именно затова съм тук. Много съм развълнуван, че мога да съм част от този проект".

22 Пресконференция на Левски

"Ако имаме възможност да сме близки с Георги, с треньора и с футболната общност, аз ще им помагам. Аз вярвам, че има стъпка напред. Тъкмо сме станали шампиони и играем в Лига Европа. Справяме се добре, но трябва да направим най-добрите възможни стъпки, за да се развием още. Никой от нас не е магьосник, но ще бъдем устойчиви и ще се подкрепяме. При първото ми посещение едно от нещата, което казах на Атанас Бостанджиев, е, че Левски има много добър треньор. След това имах възможност да говоря с Веласкес. Позволиха ми да обсъдим идеите му и какво му трябва. Трябва да сме тук, за да го подкрепяме възможно най-много. Опитвам се да довеждаме играчи за неговата система. Оттам ще видим как можем да развием още по-добър отбор. Имаме правилния човек, който да ни води натам".

22 Пресконференция на Левски

"Имаме скаути, имаме анализи. Ще работим с тях и естествено ще ги подкрепям възможно най-много. В същото време аз трябва да им давам моите контакти и знания. Това е експертиза, с която аз мога да допринеса. Това е моята роля и отговорност. Трябва да имаме амбиция, но трябва и да сме реалисти. Не можем да обещаваме неща, които не можем да изпълним. Всяка година този клуб трябва да мисли как да става по-добър. Всеки сезон трябва да сме по-добри и да правим по-добри трансфери. Да имаме повече точки. Така ще стигнем най-високото ниво. Трябва да мислим как да прогресираме и да имаме тази култура".

Сираков: Левски го чакат много хубави дни
Сираков: Левски го чакат много хубави дни

"Контактувах с Георги и продължавам да го правя. Опитвам се да науча колкото се може повече за Левски. Трябва да сме готови за трансферните прозорци възможно най-рано, за да избегнем прибързани решения. Искаме да модернизираме данните и анализа. Да имаме повече визия в този аспект".

"Трябва да разберем как да развием таланта в академията ни. Искам да ми бъде изготвен план, за да видим кои са топ талантите и как да ги развием. Ние ще създадем процес, за да разбираме как да развиваме академията. В България винаги е имало талант през годините. Но сега останахме настрани от основните пазари. Направих проучване и е сигурно, че имаме много добри таланти. Сигурен съм, че ще намерим правилните играчи и ще имаме много силна академия".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

  • 14 сеп 2026 | 15:15
  • 30942
  • 55
В Пирин е страшно - фенове събират пари за обяд на футболистите

В Пирин е страшно - фенове събират пари за обяд на футболистите

  • 14 сеп 2026 | 15:13
  • 5650
  • 4
Еду Гаспар в Левски: Архитектът на Арсенал и човекът зад впечатляващите трансфери

Еду Гаспар в Левски: Архитектът на Арсенал и човекът зад впечатляващите трансфери

  • 14 сеп 2026 | 15:02
  • 13767
  • 25
Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

  • 14 сеп 2026 | 14:51
  • 23954
  • 44
Ботев (Пловдив) разгроми Пирин с 6:0 при U18

Ботев (Пловдив) разгроми Пирин с 6:0 при U18

  • 14 сеп 2026 | 14:50
  • 581
  • 0
Хебър вкара пет на Локомотив в Горна Оряховица

Хебър вкара пет на Локомотив в Горна Оряховица

  • 14 сеп 2026 | 14:47
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

  • 14 сеп 2026 | 17:49
  • 38094
  • 159
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 27238
  • 126
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

  • 14 сеп 2026 | 18:35
  • 1468
  • 4
Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

  • 14 сеп 2026 | 17:43
  • 8017
  • 13
Сираков: Левски го чакат много хубави дни

Сираков: Левски го чакат много хубави дни

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 8218
  • 9
България срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 18:01
  • 1563
  • 1