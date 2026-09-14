Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

Новият мажоритарен собственик на Левски - Атанас Бостанджиев, обяви, че през тази година бюджетът на “сините” е увеличен драстично. Бизнесменът разясни, че през миналата година той е бил 15 млн. евро, а през настоящата е почти двойно по-голям.

“За миналата година е 15 млн евро. За тази - между 25 и 28 млн. евро”, заяви Бостанджиев.

Това значи, че “сините” почти ще изравнят финансите си с тези на доскоро двата най-богати клуба в Българиия - Лудогорец и ЦСКА.

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