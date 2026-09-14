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Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
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"Левски ще има най-модерния стадион и база на Балканите. Той ще вдигне нивото на спорта на европейско ниво, както заслужаваме всички тук", каза новият мажоритарен собственик на "сините" Атанас Бостанджиев. След него думата взе и архитект Цветан Петров, който представи подробности за съоръжението. Той допълни, че всъщност ще е най-модерното в Югоизточна Европа и с капацитет около 28 000 места, които в бъдеще могат да се увеличат. Строителството трябва да стартира през юни 2027 година.

"Благодаря на г-н Бостанджиев за подкрепата. Дойде и каза, че трябва да направим най-модеррният стадион на Левски. Визата от Столична община е издадена. Благодаря на кмета и на всички институции, защото вървим с добро темпо. Искаме да започнем строителство през юни 2027 година.

Поканихме като партньор и консултант немска компания, имаща богат опит. Те имат опит със стадионите в Мюнхен, на Тотнъм, "Бернабеу". Разчитаме на тях в този процес.

Съгласуваме с УЕФА всички точки. Предстоят срещи, на които да обясним какви са техните изисквания, за да сме сигурни, че фундаментът е здрав. Това ще е най-модерният стадион в югоизточната част на Европа. Искаме да не е стадион за 20 мача в годината, а за 365 дни в годината. Да създадем място, на което да задържим хората във всеки ден от седимцата - не само мачове, а ежедневни изживявания.

Искаме стадионът да не е само на Левски и да носи гордо името "Георги Аспарухов", а да сулжи на хората и феновете с години напред.

Имаме три сценария как да работи. Ще имаме обекти, които ще работят 7 дни в седмицата - музеи, ресторанти, фен шопове, барове и всякакви други активности.

Предвидили сме пътека за бягане около стадиона. Игрище за хората отделно от тренировъчната база, която е отделен проект.

Много места за паркиране и страхотен достъп до метрото. Сектор "А" е сърцето. Тук нещата придобиват завършен вид и предстои координация с УЕФА. Залата за събитя ще е с площ от над 1250 квадратни метра. Тук можем да бъдем домакини на корпоративни събития и друга представителна дейност.

По настояване на клуба преразгледахме и увеличихме капацитета на максимум. Стадинът дава възможност за около 28 000 места. Смятаме, че това отговаря на интереса и голямото желание.

Капацитетът при концерт е 38 700. Това е нещо уникално и дава база за други събития.

Наш екип с помощта на модерни технологи е проектирал така, че всяка една седалка да даде върхово изживяване. Нивата, които сме постигнали, са далеч над нивата на стадионите, с които наскоро игра Левски. Това е нещо много добро и модерно.

Във фасадата основно място заема синия пламък и буквата “Л”. Използваме модерни материали, чрез които да диша обектът. Името ще е “Георги Аспарухов” и ще е гордост за жителите на този град. В обекта са вкарани около 386 метра лед банер, 250 метра медийна фасада.

Още с влизането през главния ход ни посреща фасада, която комуникира с посетителите. Ще има площад на феновете. Тук ще има огромен екран, ще предаваме важни събития.

Стадионът дава изключтелен комфорт на всички зрители. Искаме зоната да е отворена и всеки да може да се разходи. Приключихме с концептуалната фаза, предстои технически проект и скоро да ви зарадваме с разрешение на стореж.

Разглеждаме възможности за бъдещо разширяване. Заявката на собственика е да няма “страдащи места”. Има възможност да бъде разширен в бъдеще, ако се разшири фенската маса", каза архитект Петров.

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