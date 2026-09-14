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  3. Костадинов: От месеци работя с Гаспар! Съветите му могат да помогнат на мен и Левски

Костадинов: От месеци работя с Гаспар! Съветите му могат да помогнат на мен и Левски

  • 14 сеп 2026 | 16:12
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Спортният директор на ЛевскиГеорги Костадинов призна, че от месеци работи с Едуардо Гаспар, който официално влезе в ръководството на „сините“.

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„Нов собственик, нова форма на управление със Съвет на директорите. Най-важното е всеки да знае точно какви са неговите отговорности и права. Всеки един трябва да носи персонално отговорността си. Тази форма на работа ще подобри процесите в клуба. Аз вече работя с Гаспар от няколко месеца. За мен като спортен директор е много добре, че мога да имам ежедневен контакт с него. Съветите от него могат само да ми помагат и да допринасят за развитието на Левски“.

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