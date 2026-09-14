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  3. Стефан Велев: Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца

Стефан Велев: Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца

  • 14 сеп 2026 | 09:25
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Бившият футболист на Левски и Ботев Враца Стефан Велев гостува в студиото след двубоя между двата отбора от деветия кръг на първенството. Той коментира представянето на „сините“ във Враца, както и предстоящия сблъсък със Залцбург в четвъртък.

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„Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца. Хората ще подкрепят отбора, стадионът ще бъде пълен, ще има обстановка. Ще е коренно различно от това, което видяхме днес“, заяви Велев.

20 Ботев (Враца) 0:0 Левски

Според бившия футболист на двата отбора двубоят във Враца не променя оценката за нивото на Левски и не трябва да бъде повод за различно отношение към представянето на „сините“.

„Този мач днес нито прави Левски по-слаб, нито им сваля нивото. Просто грешки ще се правят“, коментира Велев.В същото време той обърна внимание и на присъствието на български футболисти в състава на Левски. Според него именно в подобни мачове е важно на терена да има повече българи.„Може б

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