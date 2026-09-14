Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

Левски обяви сериозни промени на управленско ниво след края на проведеното днес Общо събрание. Отдавна бе ясно, че “сините” преминават от двустепенно към едностепенно управление. Това значи, че се закриват Надзорния и Управителния съвет, а клубът ще бъде ръководен чрез Съвет на директорите.

Промените засегнаха почти всички досегашни управници от НС и УС. От шестте човека само един влиза в новосъздадения съвет на директорите. Това е досегашният член на УС и изпълнителен директор Даниел Боримиров.

Останалите - Наско Сираков, Антон Краус, Мило Борисов, Христо Йовов и Галина Костова, няма да са в СД.

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Доскорошният мажоритарен собственик - Наско Сираков, ще заеме поста на почетен президент.

Ето как изглеждаше управлението на Левски до днес:

Надзорен съвет: Наско Сираков, Антон Краус, Мило Борисов;

Управителен съвет: Даниел Боримиров, Христо Йовов, Галина Костова.

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Ето как ще изглежда управлението на Левски след вписването на промените:

Съвет на директорите: Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

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