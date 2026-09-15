Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Успехът на Зверев на US Open стана повод за важно послание на СЗО за диабета

Успехът на Зверев на US Open стана повод за важно послание на СЗО за диабета

  • 15 сеп 2026 | 08:42
  • 431
  • 0
Успехът на Зверев на US Open стана повод за важно послание на СЗО за диабета

Триумфът на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ се превърна в много повече от спортен успех. След като спечели втората си титла от Големия шлем с победа над Бен Шелтън с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 в Ню Йорк, германският тенисист получи специални поздравления от генералния директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус. Ръководителят на СЗО подчерта, че постижението на Зверев е мощен пример за това, че диабетът не бива да поставя граници пред мечтите на хората.

"Благодаря ти, че показа, че диабетът не трябва да ограничава мечтите на никого, и за това, че използваш своята платформа, за да вдъхновяваш другите", написа той в Туитър.

В своето послание Тедрос Аданом Гебрейесус постави фокус върху ключовите стъпки в борбата с диабет тип 1 и тип 2 и призове правителствата по света да инвестират повече в ранната диагностика, превенцията, осигуряването на навременно лечение и достъпа до жизненоважни грижи и инсулин, за да може всеки да живее здравословен и пълноценен живот и да преследва мечтите си.

По време на церемонията по връчването на трофея Зверев направи трогателно изказване, посветено на майка му Ирина. Световният №2 припомни момента, в който е бил диагностициран с диабет тип 1 едва четиригодишен, и реакцията на лекарите, които прогнозирали значителни ограничения в живота и спортните му възможности.

„Когато четиригодишният ти син бъде диагностициран с диабет и лекарите в кабинета ти кажат, че животът и спортът ще бъдат силно ограничени за това дете, се изисква изключително силна майка, за да излезе оттам и да каже: „Синът ми ще бъде каквото поиска“. Ако той иска да бъде тенисист, ще бъде тенисист. Това заболяване няма да ни определя“, сподели Зверев, наричайки майка си най-силния човек, когото познава.

Зверев: Майка ми е причината да стигна дотук
Зверев: Майка ми е причината да стигна дотук

Години наред Зверев пази диагнозата си в тайна от опасение, че съперниците и обществеността ще я приемат като слабост. През 2022 година той официално разкри за заболяването си и основа фондация „Александър Зверев“. Чрез нея тенисистът осигурява инсулин и медицински консумативи за деца с диабет тип 1 по целия свят, като същевременно ги насърчава да преследват мечтите си без страх.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Зверев отпразнува титлата от US Open в компанията на Салма Хайек

Зверев отпразнува титлата от US Open в компанията на Салма Хайек

  • 15 сеп 2026 | 09:28
  • 1666
  • 1
22 българчета ще играят на осминафиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

22 българчета ще играят на осминафиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

  • 15 сеп 2026 | 08:32
  • 407
  • 0
Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

  • 15 сеп 2026 | 08:26
  • 415
  • 0
Рафаела Симеонова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пазарджик

Рафаела Симеонова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 05:38
  • 1928
  • 0
Елена Рибакина иска да спечели четирите турнира от Големия шлем

Елена Рибакина иска да спечели четирите турнира от Големия шлем

  • 15 сеп 2026 | 05:12
  • 2338
  • 1
Посланикът на България в Дания се срещна с националите за Купа Дейвис

Посланикът на България в Дания се срещна с националите за Купа Дейвис

  • 14 сеп 2026 | 19:02
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 4268
  • 4
Време е за жребия за Купата на Елита

Време е за жребия за Купата на Елита

  • 15 сеп 2026 | 10:16
  • 6315
  • 33
Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 8305
  • 22
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 14986
  • 27
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 28995
  • 23
Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 5723
  • 3