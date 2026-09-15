Успехът на Зверев на US Open стана повод за важно послание на СЗО за диабета

Триумфът на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ се превърна в много повече от спортен успех. След като спечели втората си титла от Големия шлем с победа над Бен Шелтън с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 в Ню Йорк, германският тенисист получи специални поздравления от генералния директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус. Ръководителят на СЗО подчерта, че постижението на Зверев е мощен пример за това, че диабетът не бива да поставя граници пред мечтите на хората.

"Благодаря ти, че показа, че диабетът не трябва да ограничава мечтите на никого, и за това, че използваш своята платформа, за да вдъхновяваш другите", написа той в Туитър.

Congratulations @AlexZverev on your first @usopen Grand Slam title!



Thank you for showing that #diabetes does not have to limit one’s dreams, and for using your platform to inspire others.



I call on all countries to invest in diabetes prevention, early diagnosis, treatment and… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 14, 2026

В своето послание Тедрос Аданом Гебрейесус постави фокус върху ключовите стъпки в борбата с диабет тип 1 и тип 2 и призове правителствата по света да инвестират повече в ранната диагностика, превенцията, осигуряването на навременно лечение и достъпа до жизненоважни грижи и инсулин, за да може всеки да живее здравословен и пълноценен живот и да преследва мечтите си.

По време на церемонията по връчването на трофея Зверев направи трогателно изказване, посветено на майка му Ирина. Световният №2 припомни момента, в който е бил диагностициран с диабет тип 1 едва четиригодишен, и реакцията на лекарите, които прогнозирали значителни ограничения в живота и спортните му възможности.

Zverev was diagnosed with Diabetes at 4 years old.



He regularly needs to take insulin during matches.



Amazing that he’s still able to compete at this level despite this.pic.twitter.com/QqmC6fiqXd https://t.co/seONBXoIIU — Danny (@DjokovicFan_) September 11, 2026

„Когато четиригодишният ти син бъде диагностициран с диабет и лекарите в кабинета ти кажат, че животът и спортът ще бъдат силно ограничени за това дете, се изисква изключително силна майка, за да излезе оттам и да каже: „Синът ми ще бъде каквото поиска“. Ако той иска да бъде тенисист, ще бъде тенисист. Това заболяване няма да ни определя“, сподели Зверев, наричайки майка си най-силния човек, когото познава.

Зверев: Майка ми е причината да стигна дотук

Години наред Зверев пази диагнозата си в тайна от опасение, че съперниците и обществеността ще я приемат като слабост. През 2022 година той официално разкри за заболяването си и основа фондация „Александър Зверев“. Чрез нея тенисистът осигурява инсулин и медицински консумативи за деца с диабет тип 1 по целия свят, като същевременно ги насърчава да преследват мечтите си без страх.

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