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Шелтън постави под въпрос правилата за сервис след финала срещу Зверев

  • 14 сеп 2026 | 11:19
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Шелтън постави под въпрос правилата за сервис след финала срещу Зверев

Александър Зверев триумфира с втората си титла от Големия шлем за сезона, побеждавайки Бен Шелтън на финала на Откритото първенство на САЩ с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 на стадион „Артър Аш“. Освен с високото спортно майсторство на корта, финалният двубой в Ню Йорк бе белязан и от напрежение около темпото на сервиране, което доведе до дискусии за официалните правила на тениса.

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По време на мача продължителната подготвителна рутина на Зверев, включваща множество тупкания на топката преди вкарването ѝ в игра, предизвика недоволство както у Шелтън, така и сред публиката. В четвъртия сет съдийката на стола Марияна Вельович официално отсъди предупреждение за забавяне на времето срещу германския тенисист преди негов първи сервис. Това решение бе посрещнато с бурни аплодисменти от зрителите по трибуните.

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Конкретният казус изведе на преден план вратичка в регламента. Според официалните правила за Големия шлем, играчите разполагат с 25 секунди между точките за изпълнение на първия сервис. Когато обаче първият сервис е грешка, за втория сервис няма такъв обратен брояч – правилото единствено изисква той да бъде изпълнен „без забавяне“, което оставя преценката изцяло в субективните ръце на съдията на стола.

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След края на двубоя 23-годишният Бен Шелтън коментира ситуацията и подчерта, че неговото несъгласие е насочено към липсата на ясен лимит преди втори сервис, а не лично срещу Александър Зверев. Шелтън заяви, че ако дадено поведение е в рамките на настоящите правила, той няма право да се оплаква от съперника си, но самият регламент трябва да бъде преразгледан, за да се избегнат подобни забавяния и субективни отсъждания занапред.

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