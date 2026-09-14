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Моментът, в който Зверев не разбра, че е станал шампион на US Open

  • 14 сеп 2026 | 09:02
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Моментът, в който Зверев не разбра, че е станал шампион на US Open

Финален мач от Големия шлем. Стадион “Артър Аш” в Ню Йорк е наелектризиран до краен предел, а трибуните, препълнени със знаменитости, неистово подкрепят местния любимец Бен Шелтън. В тази изключително враждебна и шумна атмосфера германецът Александър Зверев демонстрира пълно хладнокръвие и завоюва своята първа титла от Откритото първенство на САЩ и втора от Шлема в кариерата му.

Истинският хит на вечерта обаче не беше самият мачбол, а това, което се случи секунди след него – Зверев просто нямаше представа, че срещата е приключила и той е новият шампион.

В четвъртия сет от финала германецът водеше убедително. При резултат 5:2 и сервис на Шелтън, американецът изпрати ретур в аут. Съдийката на стола Марияна Велович обяви официалното: „Гейм, сет и мач: Зверев“.

Вместо традиционното за такива моменти свличане на корта, хвърляне на ракетата или бурни викове, Зверев постъпи по най-неочаквания начин. Той спокойно се обърна, взе кърпата си и тръгна обратно към основната линия, за да посреща следващия сервис.

Тенисистът беше толкова дълбоко в зоната на пълна концентрация, че бе изключил напълно външния свят.

"След последната точка мислех, че резултатът е 5:1. Знаех, че два пъти съм го пробил, но мислех, че съм спечелил пет гейма, а не шест. Това ми помогна, защото не бях стресиран, когато сервирах за последно. Просто се обърках в резултата", каза той за края на мача, в който не разбра в първия момент, че е шампион.

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