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Реал Мадрид ще се опита да настигне Барселона

  • 15 сеп 2026 | 07:00
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Реал Мадрид ще се опита да настигне Барселона

Елче приема Реал Мадрид от 22:30 часа на стадион "Мануел Мартинес Валеро" в мач от 6-ия кръг на испанската Ла Лига. Двата тима влизат в двубоя от коренно различни позиции – домакините се намират в зоната на изпадащите, докато воденият от Жозе Моуриньо гранд от Мадрид преследва водача Барселона в борбата за титлата.

Крлаският клуб заема второто място в класирането с актив от 12 точки след първите пет кръга (4 победи и 1 загуба) и голова разлика 14:4. "Белите" се намират на три точки зад лидера Барселона. След изненадващото поражение с 0:1 от Бетис, мадридчани бързо се върнаха на победния път, записвайки успех с 2:1 срещу Интер в Шампионската лига и категорично 4:1 срещу Райо Валекано в първенството.

От своя страна, Елче преживява труден старт под ръководството на новия си старши треньор Мартин Анселми. Отборът е 19-и в подреждането със скромните 2 точки (2 равенства и 3 загуби) и голова разлика 6:13. Все пак Елче влиза в мача след окуражаващо равенство 1:1 при гостуването на Атлетик Билбао, спирайки серията си от три поредни поражения.

Жозе Моуриньо продължава да има проблеми с отсъстващи ключови състезатели. Извън сметките за гостуването днес са контузените Едер Милитао, Родриго и Ферлан Менди, което ограничава възможностите за ротации преди предстоящото дерби с Атлетико Мадрид в следващия кръг.

В лагера на Елче крилото Яго Сантиаго навлиза във финалната си фаза на възстановяване след операция на коляното, но едва ли ще влезе в игра преди международната пауза.

Статистиката от последните години е изцяло в полза на Реал Мадрид, макар че Елче доказа, че може да бъде корав съперник у дома. В последните пет мача между двата тима столичани са записали три победи и две равенства. При последната си визита на "Мануел Мартинес Валеро" през ноември 2025 г. Реал Мадрид изпусна победата - 2:2.

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Снимки: Gettyimages

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