България е готова за най-мащабното европейско първенство по бокс в историята

Българска федерация по бокс даде официална пресконференция преди дългоочакваното домакинство на София на Европейското първенство. Шампионатът на Стария континент в зала "Асикс арена" ще се проведе между 17 и 25 септември.

Над 400 боксьори от цяла Европа ще се качат на ринга в преследване на мечтания медал, а сред тях личат олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти.

"Отговорността е огромна. Напрежението се покачва. Ние с моя екип ще се справим на доста високо ниво. Ще имаме повод да се гордеем с работата си. Треньорите и състезателите трябва да са здрави, пожелавам им успех и да оставят сърцата си на ринга", каза Красимир Инински - президент на БФ Бокс.

Това ще бъде най-мащабното европейско първенство в историята, защото за първи път се провежда едновременно за мъже и жени - над 1000 участници ще пристигнат в България.

"Надявам се да са здрави всички и да покажат на какво са способни и за какво сме се готвили. Надявам се да вземем поне три медала", каза треньорът на женския състав Борислав Георгиев.

"Радвам се, че България приема първото европейско за мъже и жени. Нямам търпение за първия гонг, чакам максимума от всички и всички наши състезатели ще се борят за златния медал", каза треньорът на мъжкия отбор Жоел Арате.

"Каквото беше по план, сме изпълнили. Имахме нужда от чужди спортисти за спаринги, което ни вдигна още нивото. Виждаме на какво ниво сме и можем да разчитаме на всички да спечелят медали", каза легендата Петър Лесов.

"Благодаря на федерацията за предоставената подготовка, благодаря и на треньорите ни. Доста добре се подготвихме, важното е да сме здрави", каза Златислава Чуканова.



"Огромна чест е да сме домакини на европейското", допълни Венелина Поптолева.



"Първо да благодаря на Красимир Инински, че ме убеди да се върна за европейското сега, защото мислех да го направя догодина. Успях да върна доста от предишната ми форма, благодарение на треньорите. Най-важното е да се забавляваме и да покажем какво можем", каза Станимира Петрова. "Красимир Инински ми каза, че ако спечеля медал, лично малкият ще ти го закачи на врата".

"С нетърпение чакаме съперниците. Като започне гонга вече трябва да се представяме добре, подготвихме се по най-добрия начин", каза Радослав Росенов.



"Чувствам се подготвен, готов съм да покажа най-доброто от себе си и да покажа европейската си титла", каза Рами Киуан.

За първи път на европейското първенство по бокс ще бъде презентиран адаптиран бокс със спортисти със Синдром на Даун. Правилата са разработени от федерацията по адаптирана физическа активност, като адаптираният бокс ще бъде представен за първи път на европейската сцена. Двигателите на инициативата са Красимир Инински и Слав Петков, председател на нашата федерация по адаптирана физическа активност.



"Дано това е началото на една добра практика. Това е спорт, а не бой", обобщи Инински.

Президентът на World Boxing Генадий Головкин също ще пристигне в България на 17-и за откриването по специална покана от Инински.

България ще бъде представена от най-добрите си имена, както при мъжете, така и при жените. Сред имената, които ще защитават честта на страната ни при мъжете, личат актуалният европейски шампион Рами Киуан, 5-кратният носител на Купа „Странджа“ Радослав Росенов и олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес. При жените след две години пауза се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова, а редом до нея ще застанат многократните европейски медалистки Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

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