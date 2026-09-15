22 българчета ще играят на осминафиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

22 български тенисисти (11 юноши и 11 девойки) ще играят на осминафиналите на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.

Победи при юношите в първия кръг постигнаха Бруно Дженев, Теодор Янков, Емил Алексиев, Калоян Гайдаджиев, Мартин Валеов, Якуб Ясин, Христо Рашков, Стоян Паяков, Никола Павлов, Адриан Христов и Симеон Попов.

Юноши, 1/16-финали:

№2 Бруно Дженев – Давид Златански 6:2, 6:0

№3 Емил Алексиев – Робин Иван (Румъния) 6:1, 3:6, 6:2

№4 Мартин Валеов – Ахмет Алтунташ (Турция) 6:3, 6:3

№7 Якуб Ясин – Атанас Рогачев 6:1, 6:1

Христо Рашков – Лука Разван Амза (Румъния) 6:3, 7:5

Теодор Янков – Влад Стана (Румъния) 6:0, 6:2

Стоян Паяков – Алекс Кибар 6:0, 6:2

Калоян Гайдаджиев – Панайотис Харнидис (Гърция) 6:3, 6:2

Никола Павлов – Филип Ненчев 6:4, 3:0 и отказване на Ненчев

Симеон Попов – Виктор Алесандро Родригес-Матов (България) 6:1, 6:3

Адриан Христов – №6 Лука Митрович (Хърватия) 6:7, 6:3, 6:3

Стефан Телкеджиев – №1 Арно Аветисян (Армения) 6:4, 0:6, 1:6

Борис Радков – №5 Патрик Добрин (Румъния) 2:6, 3:6

Георги Георгиев – Данило Данилевски (Украйна) 5:7, 4:6

Борислав Гергинов – Андрей Григуца (Румъния) 2:6, 0:6

Нури Юсуф – №8 Дариус Ратиу (Румъния) 1:6, 1:6

Юноши, осминафинали:

№2 Бруно Дженев – Теодор Янков

№3 Емил Алексиев – Калоян Гайдаджиев

№4 Мартин Валеов – Андрей Григуца (Румъния)

№7 Якуб Ясин – Христо Рашков

Стоян Паяков – №5 Патрик Добрин (Румъния)

Никола Павлов – Адриан Христов

Симеон Попов – №8 Дариус Ратиу (Румъния)

№1 Арно Аветисян (Армения) – Данило Данилевски (Украйна)

Победи при девойките в понеделник записаха Лъчезара Бааджиева, Пламена Кукенска, Изабела Жечева, Грейс Георгиева, Катрин Кънева и Ива Йорданова. Пет българки пък ще започнат директно от втория кръг. Това са водачката в схемата Рая Маркова, №2 Симона Попова, №4 Зара Минева, №6 Нина Нокова и №8 Никол Бюлбюлева.

Девойки, 1/16-финали:

Лъчезара Бааджиева – Виктория Митова 6:3, 6:4

Пламена Кукенска – Дария Матвеева 6:1, 6:0

Изабела Жечева – Лора Георгиева 6:2, 6:0

Грейс Георгиева – Иванина Начева 4:6, 7:5, 6:1

Катрин Кънева – София Жечева 6:1, 6:2

Ива Йорданова – Ирис Димопулу (Гърция) б.и.

Вивиан Бесалева – Наталия Ничита (Румъния) 2:6, 1:6

Божидара Толева – Анжелина Миколюк (Украйна) 1:6, 3:6

Девойки, осминафинали:

№1 Рая Маркова – Анжелина Миколюк (Украйна)

№2 Симона Попова – Ива Йорданова

№4 Зара Минева – Пламена Кукенска

№6 Нина Нокова – Грейс Георгиева

№8 Никол Бюлбюлева – Катрин Кънева

Лъчезара Бааджиева – №5 Анджела Скопулович (Сърбия)

Изабела Жечева – №7 Сара Бужор (Румъния)

№3 Касия Кукрик (Сърбия) – Наталия Ничита (Румъния)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google