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Време е за жребия за Купата на Елита

  • 15 сеп 2026 | 10:16
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Време е за жребия за Купата на Елита

Жребият за първия турнир за Купата на Елита ще бъде изтеглен тази вечер в 19:00 часа. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира най-добрите осем от крайното класиране на миналия сезон в родния елит, в директна битка за трофей. 

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Враца), който ще участва вместо Лудогорец, който отказа участие в турнира.

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Жребият е в хотел "Хилтън" в София, като БФС ще представи официално и трофея в новата надпревара.

Очаква се да има поставени отбори, което означава, че в четвъртфиналите няма да има сблъсък между Левски и ЦСКА.

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