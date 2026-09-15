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  3. Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

  • 15 сеп 2026 | 08:26
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Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

Елеонора Тонева се класира за втория кръг на сингъл при девойките на Европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

16-годишната българка победи с 6:4, 6:3 Мила Йовановски (Република Северна Македония). Във втория кръг Тонева ще играе срещу водачката в схемата Емили Виктория Айгелсбах (Германия).

  Валерия Гърневска ще започне директно от втория кръг, като нейна съперничка ще бъде Мила Котамяки (Финландия).

При юношите Калоян Шиков поведе с 4:0 в първия сет срещу Пиетро Гауденци (Монако), преди срещата да бъде отложена за утре. Пиетро Гауденци е син на президента на ATP Андреа Гауденци.

Срещата на Александър Толев срещу Максим Родеш (Люксембург) беше отложена за утре. 

В надпреварата на двойки при юношите Шиков и Толев ще играят в първия кръг срещу Кристиан Янев и Ерион Незири (Република Северна Македония).

На двойки при девойките Гърневска и Тонева ще стартират с мач срещу Еди Грифитс и Лара Савич (Великобритания).

Треньори на българските национали са Драгомир Драганов и Венцислав Чолаков.

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