Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 2267
  • 1
Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Месец и половина преди Световното първенство по вдигане на тежести в Китай ситуацията с подготовката на националния отбор е критична. Причината е липсата на тренировъчни лагери и яснота относно финансирането. За сериозния проблем алармира в социалните мрежи шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

“Уважаеми господа,

На първо място искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и съдействие, благодарение на които успяхме да участваме по-рано тази година на Европейското първенство в Грузия.

В момента обаче като състезател взех решение да задам един важен въпрос.

До Световното първенство в Китай остава около месец и половина. Няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация.

Повечето от нас не сме само състезатели — имаме деца, семейства и разходи. Как се очаква да се подготвяме на най-високо ниво и едновременно с това да осигуряваме семействата си, когато няма необходимата финансова подкрепа и условия за подготовка?

Беше казано, че състезателите, които се подготвят за големи първенства и квалификационни състезания за Олимпийските игри, са приоритет.

Затова питам: какъв е планът оттук нататък и кога ще има конкретни действия?

Не задавам този въпрос, за да създавам конфликт. Задавам го като състезател, който иска да тренира, да се подготви и да представи България достойно.

Времето изтича. Нуждаем се не само от думи, а от конкретна подкрепа и решение.

Благодаря на Министерството за това, което вече направи за нас. Надявам се, че и сега ще намерим решение, защото за нас всеки ден е важен", написа Ангел Русев във Фейсбук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Корупционен скандал разтърси Полския олимпийски комитет

Корупционен скандал разтърси Полския олимпийски комитет

  • 14 сеп 2026 | 21:17
  • 1328
  • 0
Керязов: Съгласен съм, че атлетиката трябва да има свой дом в София

Керязов: Съгласен съм, че атлетиката трябва да има свой дом в София

  • 14 сеп 2026 | 16:04
  • 593
  • 0
Устойчивостта и опазването на околната среда във фокуса на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал

Устойчивостта и опазването на околната среда във фокуса на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал

  • 14 сеп 2026 | 14:37
  • 457
  • 0
Министър Керязов откри учебната година в НСА

Министър Керязов откри учебната година в НСА

  • 14 сеп 2026 | 14:16
  • 334
  • 0
Ректорът професор Красимир Петков: НСА има традиция да бъде успешна

Ректорът професор Красимир Петков: НСА има традиция да бъде успешна

  • 14 сеп 2026 | 14:11
  • 441
  • 0
Международен триумф във финала Maxxis BG Downhill Series в Боровец

Международен триумф във финала Maxxis BG Downhill Series в Боровец

  • 14 сеп 2026 | 13:12
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 2093
  • 3
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 4046
  • 4
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 22370
  • 20
Очаквайте на живо: "Гостът на Sportal.bg" с Орлин Атанасов

Очаквайте на живо: "Гостът на Sportal.bg" с Орлин Атанасов

  • 15 сеп 2026 | 09:30
  • 565
  • 1
България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

  • 14 сеп 2026 | 21:03
  • 78724
  • 98