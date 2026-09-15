Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Месец и половина преди Световното първенство по вдигане на тежести в Китай ситуацията с подготовката на националния отбор е критична. Причината е липсата на тренировъчни лагери и яснота относно финансирането. За сериозния проблем алармира в социалните мрежи шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

“Уважаеми господа,

На първо място искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и съдействие, благодарение на които успяхме да участваме по-рано тази година на Европейското първенство в Грузия.

В момента обаче като състезател взех решение да задам един важен въпрос.

До Световното първенство в Китай остава около месец и половина. Няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация.

Повечето от нас не сме само състезатели — имаме деца, семейства и разходи. Как се очаква да се подготвяме на най-високо ниво и едновременно с това да осигуряваме семействата си, когато няма необходимата финансова подкрепа и условия за подготовка?

Беше казано, че състезателите, които се подготвят за големи първенства и квалификационни състезания за Олимпийските игри, са приоритет.

Затова питам: какъв е планът оттук нататък и кога ще има конкретни действия?

Не задавам този въпрос, за да създавам конфликт. Задавам го като състезател, който иска да тренира, да се подготви и да представи България достойно.

Времето изтича. Нуждаем се не само от думи, а от конкретна подкрепа и решение.

Благодаря на Министерството за това, което вече направи за нас. Надявам се, че и сега ще намерим решение, защото за нас всеки ден е важен", написа Ангел Русев във Фейсбук.

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