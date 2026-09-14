Рафаела Симеонова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пазарджик

Рафаела Симеонова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Фаворит". В изключително оспорван и драматичен изцяло български мач при дуетите Рафаела Симеонова и Анджелина Костова победиха сестрите Денислава и Андрея Глушкова с 6:1, 3:6, 17:15 за точно 100 минути на корта.

В друг мач от първия кръг на двойки българките Мелис Расим и Беатрис Спасова отстъпиха с 2:6, 1:6 пред Амелия Пашун (Полша) и Амариса Киара Тот (Унгария).

Още три българки ще изиграят утре срещите си от първия кръг на двойки. Лия Каратанчева и Габриела Вилар (САЩ) ще се изправят срещу Стефания Бойца (Румъния) и Дария Кучер (Полша), а Лидия Енчева и Ива Иванова ще играят срещу третите в схемата Джулия Адамс (САЩ) и Мерел Хуудт (Нидерландия).

Расим загуби във втория кръг на квалификациите с 2:6, 3:6 от Нели Тараба Валберг (Швеция).

Две българки, участващи с "уайлд кард", отпаднаха в първия кръг на основната схема. Александра Рангелова отстъпи с 4:6, 4:6 пред втората поставена Кая Хенеман (Швеция) за 96 минути на корта, докато Никол Нунева отстъпи с 1:6, 1:6 пред номер 6 Лиза Заар (Швеция) за 72 минути игра.

Националките за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват на турнир в Пазарджик

Утре участието си в турнира ще започнат всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство "Били Джийн Кинг Къп".

Първата ракета на България при жените Елизара Янева е водачка в схемата и в първия кръг ще играе срещу Сара ван Емст (Нидерландия).

Росица Денчева, която стана шампионка на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция), е поставена под номер 5 и ще играе на старта срещу Джулия Адамс (САЩ).

Две от националките ни ще играят една срещу друга в първия кръг - седмата поставена Лидия Енчева и Денислава Глушкова.

Лия Каратанчева и Ива Иванова се класираха по ранкинг за основната схема. Поставената под номер 8 Каратанчева ще играе в първия кръг срещу Юле Нимайер (Германия), а Ива Иванова започва срещу квалификантка.

Участващата с "уайлд кард" Алекса Каратанчева ще играе срещу Ипек Йоз от Турция.

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