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Зверев: Майка ми е причината да стигна дотук

  • 14 сеп 2026 | 05:27
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Зверев: Майка ми е причината да стигна дотук

Германският тенисист Александър Зверев демонстрира огромно уважение към публиката и своя съперник Бен Шелтън след спечелването на титлата на US Open. Той изрази задоволство от невероятната атмосфера, въпреки че огромната част от феновете са подкрепяли американеца. Новият носител на трофея направи емоционално признание към своята майка за грижите след тежката му медицинска диагноза в детството и предрече бляскаво бъдеще за Шелтън.

„Изключително щастлив съм от атмосферата днес, въпреки че „99.9 процента“ от феновете на стадион „Артър Аш“ подкрепяха Бен. Да, те викаха срещу мен, но го направиха по напълно коректен и спортсменски начин. Вие, момчета, донесохте огромна енергия и невероятен шум на този корт“, започна Зверев.

След това той продължи с укоражителни думи към Шелтън.

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„Сигурен съм, че Бен ще се завърне тук и ще играе още много финали, особено на този турнир. Ако трябваше да заложа всичките си пари на това, бих се обзаложил, че един ден ти ще вдигнеш този трофей над главата си", продължи германецът.

Накрая той не спести и благодарности към майка си.

„Искам да благодаря специално на моята майка. Тя е причината да успея да се развия и да процъфтя като спортист, въпреки че бях диагностициран с диабет едва на 4-годишна възраст. Изисква се изключително силна майка, която да излезе от лекарските кабинети и категорично да каже: 'Моят син ще бъде такъв, какъвто си поиска да бъде'“, завърши Зверев.

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Снимки: Gettyimages

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